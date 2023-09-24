Корисна заміна магазинному: такий домашній майонез ви будете їсти ложками
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Більше в магазин за соусом ви ні ногою!
Майонез – найпопулярніший соус на українській кухні. Без нього неможливо уявити святковий салат чи намазку.
Якщо ви сумніваєтеся в якості магазинного майонезу, це не привід від нього відмовитися. Це привід скористатися рецептом "УНІАН" та приготувати його вдома. Прості інгредієнти, трохи часу – і смачний соус на столі! А часник, огірок та імбир лише додадуть йому пікантності.
Як приготувати майонез з часником, огірком та імбиром
Інгредієнти:
- яйце куряче — 1 шт.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- сік лимонний — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 150-200 мл;
- часник — 1 зубчик;
- корінь імбиру – невеликий шматочок 1-1,5 см;
- огірок солоний — шматочок 1-1, 5 см;
- зелень (за бажанням) — жменя.
Спосіб приготування:
- У чашу блендера помістіть яйце, гірчицю, цукор, сіль, часник, корінь імбиру та огірок. Все перемішайте до однорідної суміші.
- Перемкніть блендер на більші оберти та починайте повільно вливати тоненьким струмком рослинну олію. Струю олії можна збільшити, коли суміш почне густішати. Врахуйте: чим більше рослинної олії — тим густіше майонез.
- Коли досягнете бажаної густоти, додайте лимонний сік і збийте ще трохи. За бажанням додайте свіжу або заморожену зелень, перемішайте. Майонез готовий!
З майонезом можна приготувати незвичайний торт за рецептом "Телеграфа". Це відмінний варіант для сімейних посиденьок.