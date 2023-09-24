Корисна заміна магазинному: такий домашній майонез ви будете їсти ложками

Більше в магазин за соусом ви ні ногою!

Майонез – найпопулярніший соус на українській кухні. Без нього неможливо уявити святковий салат чи намазку.

Якщо ви сумніваєтеся в якості магазинного майонезу, це не привід від нього відмовитися. Це привід скористатися рецептом "УНІАН" та приготувати його вдома. Прості інгредієнти, трохи часу – і смачний соус на столі! А часник, огірок та імбир лише додадуть йому пікантності.

Як приготувати майонез з часником, огірком та імбиром

Інгредієнти:

яйце куряче — 1 шт.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

сік лимонний — 1 ст. л.;

рослинна олія — 150-200 мл;

часник — 1 зубчик;

корінь імбиру – невеликий шматочок 1-1,5 см;

огірок солоний — шматочок 1-1, 5 см;

зелень (за бажанням) — жменя.

Спосіб приготування:

У чашу блендера помістіть яйце, гірчицю, цукор, сіль, часник, корінь імбиру та огірок. Все перемішайте до однорідної суміші. Перемкніть блендер на більші оберти та починайте повільно вливати тоненьким струмком рослинну олію. Струю олії можна збільшити, коли суміш почне густішати. Врахуйте: чим більше рослинної олії — тим густіше майонез. Коли досягнете бажаної густоти, додайте лимонний сік і збийте ще трохи. За бажанням додайте свіжу або заморожену зелень, перемішайте. Майонез готовий!

З майонезом можна приготувати незвичайний торт за рецептом "Телеграфа". Це відмінний варіант для сімейних посиденьок.