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Таким вінегретом люблять поласувати литовці: весь секрет в одному інгредієнті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисний, незвичайний салат для сімейних посиденьок чи свята
Корисний, незвичайний салат для сімейних посиденьок чи свята. Фото shuba.life

Незвичайний варіант класичного салату

Класичним вінегретом уже нікого не здивуєш. Однак якщо трохи пофантазувати, можна урізноманітнити цю страву.

У це важко повірити, але вінегрет люблять навіть у Литві. Литовці готують салат трохи інакше — вони додають туди гриби. Shuba також рекомендує для яскравості та соковитості запекти овочі у духовці. Спробуємо?

Як приготувати вінегрет з грибами по-литовськи

Інгредієнти на 6 порцій:

  • картопля — 4 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • квашена капуста — 400 г;
  • мариновані гриби — 300 г;
  • огірки солоні — 5 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • оливкова олія — 48 мл;
  • сіль — 500 г.

Спосіб приготування:

  1. Духовку розігрійте до 180-200 градусів, на лист насипте не менше ніж півпачки кам’яної солі.
  2. Моркву, буряк та картоплю вимийте та промокніть паперовими серветками. Викладіть всі овочі на лист і поставте запікатися на 40-50 хвилин. Якщо овочі молоді, час запікання скоротите вдвічі. Дістаньте овочі та дайте їм охолонути.
  3. Цибулю вимийте, почистьте, наріжте кільцями та обсмажте в оливковій олії на сковороді до золотистого кольору.
  4. Овочі очистьте, наріжте невеликими кубиками та помістіть в глибоку миску або салатницю.
  5. Солоні огірки та мариновані гриби наріжте дрібними кубиками, додайте до овочів.
  6. Квашену капусту перекиньте в друшляк, дайте соку стекти. Наріжте її дрібно та відправте до овочів.
  7. Салат посоліть, додайте цибулю з олією, в якій вона смажилась.
  8. Вінегрет готовий! Для насиченості смаку дайте постояти близько 30 хвилин.

Спробуйте також приготувати "солодкий" вінегрет із яблуками за рецептом "Телеграфа". Це легка та незвичайна страва.

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#Рецепт #Литва #Вінегрет #Готуємо вдома