Таким вінегретом люблять поласувати литовці: весь секрет в одному інгредієнті

Незвичайний варіант класичного салату

Класичним вінегретом уже нікого не здивуєш. Однак якщо трохи пофантазувати, можна урізноманітнити цю страву.

У це важко повірити, але вінегрет люблять навіть у Литві. Литовці готують салат трохи інакше — вони додають туди гриби. Shuba також рекомендує для яскравості та соковитості запекти овочі у духовці. Спробуємо?

Як приготувати вінегрет з грибами по-литовськи

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля — 4 шт.;

буряк — 2 шт.;

квашена капуста — 400 г;

мариновані гриби — 300 г;

огірки солоні — 5 шт.;

морква — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

оливкова олія — 48 мл;

сіль — 500 г.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180-200 градусів, на лист насипте не менше ніж півпачки кам’яної солі. Моркву, буряк та картоплю вимийте та промокніть паперовими серветками. Викладіть всі овочі на лист і поставте запікатися на 40-50 хвилин. Якщо овочі молоді, час запікання скоротите вдвічі. Дістаньте овочі та дайте їм охолонути. Цибулю вимийте, почистьте, наріжте кільцями та обсмажте в оливковій олії на сковороді до золотистого кольору. Овочі очистьте, наріжте невеликими кубиками та помістіть в глибоку миску або салатницю. Солоні огірки та мариновані гриби наріжте дрібними кубиками, додайте до овочів. Квашену капусту перекиньте в друшляк, дайте соку стекти. Наріжте її дрібно та відправте до овочів. Салат посоліть, додайте цибулю з олією, в якій вона смажилась. Вінегрет готовий! Для насиченості смаку дайте постояти близько 30 хвилин.

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