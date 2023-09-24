Таким вінегретом люблять поласувати литовці: весь секрет в одному інгредієнті
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Незвичайний варіант класичного салату
Класичним вінегретом уже нікого не здивуєш. Однак якщо трохи пофантазувати, можна урізноманітнити цю страву.
У це важко повірити, але вінегрет люблять навіть у Литві. Литовці готують салат трохи інакше — вони додають туди гриби. Shuba також рекомендує для яскравості та соковитості запекти овочі у духовці. Спробуємо?
Як приготувати вінегрет з грибами по-литовськи
Інгредієнти на 6 порцій:
- картопля — 4 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- квашена капуста — 400 г;
- мариновані гриби — 300 г;
- огірки солоні — 5 шт.;
- морква — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- оливкова олія — 48 мл;
- сіль — 500 г.
Спосіб приготування:
- Духовку розігрійте до 180-200 градусів, на лист насипте не менше ніж півпачки кам’яної солі.
- Моркву, буряк та картоплю вимийте та промокніть паперовими серветками. Викладіть всі овочі на лист і поставте запікатися на 40-50 хвилин. Якщо овочі молоді, час запікання скоротите вдвічі. Дістаньте овочі та дайте їм охолонути.
- Цибулю вимийте, почистьте, наріжте кільцями та обсмажте в оливковій олії на сковороді до золотистого кольору.
- Овочі очистьте, наріжте невеликими кубиками та помістіть в глибоку миску або салатницю.
- Солоні огірки та мариновані гриби наріжте дрібними кубиками, додайте до овочів.
- Квашену капусту перекиньте в друшляк, дайте соку стекти. Наріжте її дрібно та відправте до овочів.
- Салат посоліть, додайте цибулю з олією, в якій вона смажилась.
- Вінегрет готовий! Для насиченості смаку дайте постояти близько 30 хвилин.
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