Будете "мочити" відрами: з цим секретним інгредієнтом яблука на зиму будуть неперевершеними

Чудова яблучна заготівля

Мочені яблука — це найпростіший, і, мабуть, найстаріший спосіб зберегти ці сезонні фрукти на зиму. Навіть ярі поціновувачі густого повидла люблять дістати яблучко з розсолу і смачно похрумтіти.

Замочувати такі яблука можна як в трилітрових банках, так і у відрі, тільки в останньому випадку зверху треба класти гніт. На ProstoWay розповіли про секретний інгредієнт, який робить мочені яблука неймовірно смачними.

Інгредієнти:

5 кг яблук

5 л води

1 ст. л. солі

200 г цукру

30-35 листочків смородини

Спосіб приготування:

Для маринаду в каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, цукор. За бажанням останній компонент можна замінити медом (300 г). Доводимо сироп до кипіння й остуджуємо. На дно банки або відра викладаємо кілька листків смородини. Зверху — шар яблук. Чергуючи шари, закладаємо посудину до верху. Заливаємо все маринадом і накриваємо звичайною кришкою. Три дні необхідно зберігати посуд з яблуками при кімнатній температурі. Потім слід перенести їх в прохолодне місце.

Завдяки листю смородини яблука виходять особливо хрумкі та ароматні. Ще один давній український спосіб заготівлі фруктів — сухе київське варення.