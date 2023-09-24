Будете "мочити" відрами: з цим секретним інгредієнтом яблука на зиму будуть неперевершеними
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Чудова яблучна заготівля
Мочені яблука — це найпростіший, і, мабуть, найстаріший спосіб зберегти ці сезонні фрукти на зиму. Навіть ярі поціновувачі густого повидла люблять дістати яблучко з розсолу і смачно похрумтіти.
Замочувати такі яблука можна як в трилітрових банках, так і у відрі, тільки в останньому випадку зверху треба класти гніт. На ProstoWay розповіли про секретний інгредієнт, який робить мочені яблука неймовірно смачними.
Інгредієнти:
- 5 кг яблук
- 5 л води
- 1 ст. л. солі
- 200 г цукру
- 30-35 листочків смородини
Спосіб приготування:
- Для маринаду в каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, цукор. За бажанням останній компонент можна замінити медом (300 г). Доводимо сироп до кипіння й остуджуємо.
- На дно банки або відра викладаємо кілька листків смородини. Зверху — шар яблук. Чергуючи шари, закладаємо посудину до верху.
- Заливаємо все маринадом і накриваємо звичайною кришкою. Три дні необхідно зберігати посуд з яблуками при кімнатній температурі. Потім слід перенести їх в прохолодне місце.
Завдяки листю смородини яблука виходять особливо хрумкі та ароматні. Ще один давній український спосіб заготівлі фруктів — сухе київське варення.