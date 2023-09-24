Ці котлетки без м’яса виходять такими смачними, що їх проковтнуть навіть м’ясоїди

Дуже легка, але поживна страва

Ми розповідали, як без м’яса приготувати ситну карпатську грибну юшку. Тепер ділимось рецептом дуже смачних котлеток, які з легкістю стануть улюбленою частиною пісного або вегетеріанського меню.

Рецептом поділились на порталі "Порадниця". Страва чудово міксується з гарнірами або м’ясними основами.

Інгредієнти:

500 г очищених кабачків

120 г круглого рису (сухого)

невелика цибулина

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

0,5 чайної ложки часникового порошку

панірувальні сухарі

олія

Для начинки:

200 г печериць

невелика цибулина

чверть чайної ложки солі

Спосіб приготування:

Гриби та цибулину для начинки дрібно нарізаємо. Обсмажуємо цибулю в олії до золотавості, додаємо гриби. Смажимо їх до випаровування вологи. Цибулю з грибами солимо, перемішуємо та знімаємо з вогню. Залишаємо охолонути. Кабачки дрібно натираємо, трохи солимо, перемішуємо. Даємо постояти до виділення соку, ретельно віджимаємо. Туди ж додаємо натерту цибулину. Додаємо до маси заздалегідь відварений і охолоджений рис. До смаку солимо, перчимо, всипаємо часник. Перемішуємо. Вологими руками формуємо плескач, викладаємо у нього столову ложку начинки. Защипаємо, формуємо котлетку, одразу паніруємо в сухарях. Таким чином ліпимо всі котлети. Обсмажуємо котлетки в олії до рум’яності. Готувати слід на вогні нижче середнього, по кілька хвилин з обох боків.

Виходить дуже ароматно та смачно. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат з баклажанами.