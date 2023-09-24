Ці котлетки без м’яса виходять такими смачними, що їх проковтнуть навіть м’ясоїди
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Дуже легка, але поживна страва
Ми розповідали, як без м’яса приготувати ситну карпатську грибну юшку. Тепер ділимось рецептом дуже смачних котлеток, які з легкістю стануть улюбленою частиною пісного або вегетеріанського меню.
Рецептом поділились на порталі "Порадниця". Страва чудово міксується з гарнірами або м’ясними основами.
Інгредієнти:
- 500 г очищених кабачків
- 120 г круглого рису (сухого)
- невелика цибулина
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка чорного меленого перцю
- 0,5 чайної ложки часникового порошку
- панірувальні сухарі
- олія
- Для начинки:
- 200 г печериць
- невелика цибулина
- чверть чайної ложки солі
Спосіб приготування:
- Гриби та цибулину для начинки дрібно нарізаємо. Обсмажуємо цибулю в олії до золотавості, додаємо гриби. Смажимо їх до випаровування вологи.
- Цибулю з грибами солимо, перемішуємо та знімаємо з вогню. Залишаємо охолонути.
- Кабачки дрібно натираємо, трохи солимо, перемішуємо. Даємо постояти до виділення соку, ретельно віджимаємо. Туди ж додаємо натерту цибулину.
- Додаємо до маси заздалегідь відварений і охолоджений рис. До смаку солимо, перчимо, всипаємо часник. Перемішуємо.
- Вологими руками формуємо плескач, викладаємо у нього столову ложку начинки. Защипаємо, формуємо котлетку, одразу паніруємо в сухарях. Таким чином ліпимо всі котлети.
- Обсмажуємо котлетки в олії до рум’яності. Готувати слід на вогні нижче середнього, по кілька хвилин з обох боків.
Виходить дуже ароматно та смачно. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат з баклажанами.