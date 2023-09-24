Найсмачніший домашній кетчуп: про магазинний і не згадаєте
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Фантастичний соус, який ви будете їсти цілий рік
Сезон консервацій хоч і приходить до свого завершення, але все ще активно триває. Якщо ви вже закрили ароматну аджику, а помідори у вас все ще залишились, зверніть увагу на цей рецепт домашнього кетчупу.
Він виходить дуже смачний. Варто лише спробувати — і магазинного більше не захочеться. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 4 кг м’ясистих томатів
- 1 кг яблук
- 0,5 кг цибулі
- 200-300 г цукру
- 1 ст. л. солі
- 1 ч. л. перцю
- 100 мл яблучного оцту
Спосіб приготування:
- Миємо помідори та яблука, чистимо цибулю. Розрізаємо все на чотири частини й складаємо у велику каструлю.
- Ставимо варитися. Варимо годину, помішуючи. Після цього знімаємо з вогню й перетираємо через друшляк, коли трохи охолоне.
- Отримане пюре варимо ще 1 годину. Тоді додаємо цукор та сіль і варимо ще 30 хвилин. Потім — всипаємо чорний перець та вливаємо яблучний оцет. Варимо ще 5 хвилин.
- Після цього можна розливати кетчуп у стерильні банки. Закриваємо кришками за технологією.
Кетчуп виходить густий та смачний. Він ідеально підходить для приготування домашньої піци.