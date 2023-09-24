Найсмачніший домашній кетчуп: про магазинний і не згадаєте

Фантастичний соус, який ви будете їсти цілий рік

Сезон консервацій хоч і приходить до свого завершення, але все ще активно триває. Якщо ви вже закрили ароматну аджику, а помідори у вас все ще залишились, зверніть увагу на цей рецепт домашнього кетчупу.

Він виходить дуже смачний. Варто лише спробувати — і магазинного більше не захочеться. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

4 кг м’ясистих томатів

1 кг яблук

0,5 кг цибулі

200-300 г цукру

1 ст. л. солі

1 ч. л. перцю

100 мл яблучного оцту

Спосіб приготування:

Миємо помідори та яблука, чистимо цибулю. Розрізаємо все на чотири частини й складаємо у велику каструлю. Ставимо варитися. Варимо годину, помішуючи. Після цього знімаємо з вогню й перетираємо через друшляк, коли трохи охолоне. Отримане пюре варимо ще 1 годину. Тоді додаємо цукор та сіль і варимо ще 30 хвилин. Потім — всипаємо чорний перець та вливаємо яблучний оцет. Варимо ще 5 хвилин. Після цього можна розливати кетчуп у стерильні банки. Закриваємо кришками за технологією.

Кетчуп виходить густий та смачний. Він ідеально підходить для приготування домашньої піци.