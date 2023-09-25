Рецепт-трихвилинка: з цією закускою ви проковтнете язик
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Неймовірно швидкий рецепт закуски
Жоден святковий стіл та сімейна вечеря не обійдеться без гарячої чи холодної закуски. Їх можна готувати із сезонних овочів, м’яса, риби – все залежить від вашої фантазії.
Для закуски за рецептом "Главреда" вам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів — ви зможете їх знайти в холодильнику або в найближчому магазині. Приготувати страву не займе багато часу — ви встигнете зробити цю закуску, навіть якщо гості вже на порозі. Результат вас вразить: рулетики з лаваша з начинкою вийдуть хрусткими та фантастично смачними.
Як приготувати закуску з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 1 упаковання;
- яйця варені — 3 шт.;
- сир — 200 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- зелень (кріп, зелена цибуля, базилік) — до свого смаку;
- натертий на великій тертці твердий сир (по можливості Голландський).
Спосіб приготування:
- Попередньо відваріть яйця. Остудіть їх, почистьте, поріжте на великій тертці та змішайте із сиром.
- Кріп помийте, подрібніть, додайте до яєць і сиру. Посоліть, додайте сметану.
- Лаваш розріжте порційно на пласти. Кожен пласт змастіть начинкою і щільно закрутіть у трубочку.
- Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії. Обсмажте трубочки з двох сторін до хрусткої скоринки та подавайте їх відразу на стіл.
Лаваш для цієї закуски ви зможете легко приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви здивуєтеся, наскільки легко.