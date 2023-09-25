Рецепт-трихвилинка: з цією закускою ви проковтнете язик

Неймовірно швидкий рецепт закуски

Жоден святковий стіл та сімейна вечеря не обійдеться без гарячої чи холодної закуски. Їх можна готувати із сезонних овочів, м’яса, риби – все залежить від вашої фантазії.

Для закуски за рецептом "Главреда" вам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів — ви зможете їх знайти в холодильнику або в найближчому магазині. Приготувати страву не займе багато часу — ви встигнете зробити цю закуску, навіть якщо гості вже на порозі. Результат вас вразить: рулетики з лаваша з начинкою вийдуть хрусткими та фантастично смачними.

Як приготувати закуску з лаваша

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 1 упаковання;

яйця варені — 3 шт.;

сир — 200 г;

сметана — 2 ст. л.;

зелень (кріп, зелена цибуля, базилік) — до свого смаку;

натертий на великій тертці твердий сир (по можливості Голландський).

Спосіб приготування:

Попередньо відваріть яйця. Остудіть їх, почистьте, поріжте на великій тертці та змішайте із сиром. Кріп помийте, подрібніть, додайте до яєць і сиру. Посоліть, додайте сметану. Лаваш розріжте порційно на пласти. Кожен пласт змастіть начинкою і щільно закрутіть у трубочку. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії. Обсмажте трубочки з двох сторін до хрусткої скоринки та подавайте їх відразу на стіл.

Лаваш для цієї закуски ви зможете легко приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви здивуєтеся, наскільки легко.