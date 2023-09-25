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Рецепт-трихвилинка: з цією закускою ви проковтнете язик

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Трубочки виходять дуже смачними
Трубочки виходять дуже смачними. Фото receptisalatov.com

Неймовірно швидкий рецепт закуски

Жоден святковий стіл та сімейна вечеря не обійдеться без гарячої чи холодної закуски. Їх можна готувати із сезонних овочів, м’яса, риби – все залежить від вашої фантазії.

Для закуски за рецептом "Главреда" вам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів — ви зможете їх знайти в холодильнику або в найближчому магазині. Приготувати страву не займе багато часу — ви встигнете зробити цю закуску, навіть якщо гості вже на порозі. Результат вас вразить: рулетики з лаваша з начинкою вийдуть хрусткими та фантастично смачними.

Як приготувати закуску з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш тонкий — 1 упаковання;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сир — 200 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • зелень (кріп, зелена цибуля, базилік) — до свого смаку;
  • натертий на великій тертці твердий сир (по можливості Голландський).

Спосіб приготування:

  1. Попередньо відваріть яйця. Остудіть їх, почистьте, поріжте на великій тертці та змішайте із сиром.
  2. Кріп помийте, подрібніть, додайте до яєць і сиру. Посоліть, додайте сметану.
  3. Лаваш розріжте порційно на пласти. Кожен пласт змастіть начинкою і щільно закрутіть у трубочку.
  4. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю оливкової олії. Обсмажте трубочки з двох сторін до хрусткої скоринки та подавайте їх відразу на стіл.

Лаваш для цієї закуски ви зможете легко приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви здивуєтеся, наскільки легко.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готуємо вдома