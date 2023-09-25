Чудо-сніданок за лічені хвилини: цей паштет буде на вашому столі цілий рік

Смачний та швидкий сніданок

Найпростіша і найсмачніша закуска — це м’який і ніжний паштет. Рецептів їх неймовірна безліч: паштети готують з улюблених овочів, грибів, курячої печінки.

Сьогодні ми разом із "Мета" хочемо поділитися незвичайним рецептом паштету з крабових паличок. Для його приготування вам знадобляться прості продукти. Буквально за 20 хвилин ви зможете створити фантастичні бутерброди до чаю чи кави. Таку закуску близькі проситимуть на сніданок щодня.

Як приготувати паштет з крабових паличок

Інгредієнти:

варені яйця — 2 шт.;

крабові палички — 180 г;

сметана — 1 ст.л;

солодкий перець — 70 г;

кріп та петрушка — пучок;

олія — 1-2 ч.л;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Зелень помийте і дрібно наріжте. Перець помийте та очистьте. Крабові палички звільніть від упакування, наріжте дрібними шматочками. Яйця відваріть круто, очистьте від шкаралупи. У чашу блендера покладіть яйця, зелень, сметану, олію, солодкий перець та крабові палички. Перемеліть все до однорідної маси. Посоліть, поперчіть та подавайте до столу. Зберігати паштет можна у холодильнику.

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