Рецепт "Шуби" по-новому: вам навіть буряки варити не доведеться

Спробуйте і не пошкодуєте!

Класичну "Шубу" ми їли з дитинства і смак цього салату ми дуже любимо. Але іноді так не хочеться довго варити буряки для його приготування.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати схожий на "Шубу" салат, але без буряків та моркви. Ситна та соковита страва вам точно сподобається!

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

вода – 200 мл;

оцет 9% — 2 ч. л.;

цукор — 3 ч. л.;

картопля варена – 3 шт.;

майонез – 200 г;

оселедець – 2 філе;

яйця відварені – 5 шт.;

зелена цибуля – пучок;

сир – 100 г;

маринований огірок – 1 шт.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, заливаємо водою, додаємо оцет і цукор, залишаємо на 10 хвилин. Через вказаний термін зливаємо маринад. Варену картоплю чистимо, натираємо на великій тертці, викладаємо в тарілку і змащуємо майонезом. На картоплю викладаємо цибулю, зверху — дрібно нарізаний оселедець і змащуємо шар майонезом. Яйця ділимо на жовтки та білки. На шар оселедця викладаємо подрібнені на тертці білки і змащуємо майонезом, зверху викладаємо шар подрібненої зеленої цибулі. Натираємо сир та маринований огірок, додаємо столову ложку майонезу та перемішуємо. Такою сирною шапочкою покриваємо верхівку салату. Жовтки подрібнюємо на тертці, посипаємо верхівку салату. Накриваємо салат харчовою плівкою і забираємо в холодильник мінімум на 3 години для просочення.

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