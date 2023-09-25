Тарілки через хвилину будуть порожніми: для такого теплого салату ви скупите усі баклажани
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Грузини люблять поласувати баклажанами саме так
Баклажан — король сезону. Стільки страв ми вже з них приготували – здається, що вигадати щось нове неможливо.
"Школа життя" пропонує незвичайний теплий салат із баклажанів по-грузинськи. Ви здивуєтеся, що з простих інгредієнтів можна приготувати соковиту та ароматну страву. Спробуйте — і ви залишитеся задоволені!
Як приготувати салат з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани – 500 г;
- кабачки – 500 г;
- перець болгарський – 400 г;
- часник – 4 зубчики;
- сіль та перець – на свій смак;
- хмелі-суннелі — 2 ч. л.;
- олія – 7 ст. л.;
- бринза — 200 г;
- помідори – 200 г;
- цибуля – 0,5 шт.;
- кінза чи петрушка – пучок.
Спосіб приготування:
- Баклажани, кабачки та солодкий болгарський перець миємо та нарізаємо кубиками. Солимо, перчимо, за бажанням додаємо хмелі-сунелі, натертий часник і олію. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин для маринування.
- Овочі викладаємо у форму та запікаємо під фольгою у духовці при 200 близько 20 хвилин. Знімаємо фольгу та відправляємо овочі запікатись ще на 20 хвилин до готовності.
- До гарячих овочів додаємо нарізану маленькими кубиками бринзу.
- Помідори нарізаємо шматочками, дрібно ріжемо кінзу чи петрушку, цибулю — півкільцями.
- Все змішуємо та подаємо до столу.
Рекомендуємо приготувати баклажани з салямі та сиром по-італійськи за рецептом "Телеграфа". Їжте та насолоджуйтесь!