Тарілки через хвилину будуть порожніми: для такого теплого салату ви скупите усі баклажани

Грузини люблять поласувати баклажанами саме так

Баклажан — король сезону. Стільки страв ми вже з них приготували – здається, що вигадати щось нове неможливо.

"Школа життя" пропонує незвичайний теплий салат із баклажанів по-грузинськи. Ви здивуєтеся, що з простих інгредієнтів можна приготувати соковиту та ароматну страву. Спробуйте — і ви залишитеся задоволені!

Як приготувати салат з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани – 500 г;

кабачки – 500 г;

перець болгарський – 400 г;

часник – 4 зубчики;

сіль та перець – на свій смак;

хмелі-суннелі — 2 ч. л.;

олія – 7 ст. л.;

бринза — 200 г;

помідори – 200 г;

цибуля – 0,5 шт.;

кінза чи петрушка – пучок.

Спосіб приготування:

Баклажани, кабачки та солодкий болгарський перець миємо та нарізаємо кубиками. Солимо, перчимо, за бажанням додаємо хмелі-сунелі, натертий часник і олію. Перемішуємо та залишаємо на 15 хвилин для маринування. Овочі викладаємо у форму та запікаємо під фольгою у духовці при 200 близько 20 хвилин. Знімаємо фольгу та відправляємо овочі запікатись ще на 20 хвилин до готовності. До гарячих овочів додаємо нарізану маленькими кубиками бринзу. Помідори нарізаємо шматочками, дрібно ріжемо кінзу чи петрушку, цибулю — півкільцями. Все змішуємо та подаємо до столу.

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