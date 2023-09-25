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"Нутелла" вийде смачніше і дешевше за магазинну: хитрий рецепт із чотирьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку намазку готуватимете, поки є гарбуз
Таку намазку готуватимете, поки є гарбуз. Фото shuba.life

За кожну ложечку такої "Нутелли" буде бійка

Іноді хочеться взяти банку фантастичної "Нутелли", велику ложку та з’їсти її повністю. Цю фантастичну шоколадну пасту особливо люблять діти: навряд чи від неї відмовиться навіть найбільший привереда. Але що робити, якщо є сумніви в якості покупного крему? Його можна зробити самостійно.

За рецептом Shuba найсмачнішу намазку можна приготувати всього з чотирьох інгредієнтів, а в основі її гарбуз! У цій "Нутеллі" менше калорій і більше вітамін, тому її можна їсти прямо ложками!

Як приготувати "Нутеллу" з гарбуза

Інгредієнти на 4 порції:

  • гарбузове пюре — 1/2 склянки;
  • какао-порошок — 3 ч. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • кокосове масло — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування пюре гарбуз поріжте, почистьте, наріжте кубиками та відправте в розігріту до 180°С на 10-15 хвилин. Через зазначений час пюруйте і залиште остигати.
  2. До пюре додайте решту інгредієнтів і все ретельно перемішайте (можна скористатися блендером).
  3. Масу, що вийшла, перекладіть у скляну баночку з кришкою і сховайте в холодильник.

Гарбузову "Нутеллу" можна їсти з бутербродами або використовувати як добавку до пишних млинців на сніданок. Смачного!

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#Рецепт #Гарбуз #Десерт #Готуємо вдома