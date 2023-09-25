"Нутелла" вийде смачніше і дешевше за магазинну: хитрий рецепт із чотирьох інгредієнтів

За кожну ложечку такої "Нутелли" буде бійка

Іноді хочеться взяти банку фантастичної "Нутелли", велику ложку та з’їсти її повністю. Цю фантастичну шоколадну пасту особливо люблять діти: навряд чи від неї відмовиться навіть найбільший привереда. Але що робити, якщо є сумніви в якості покупного крему? Його можна зробити самостійно.

За рецептом Shuba найсмачнішу намазку можна приготувати всього з чотирьох інгредієнтів, а в основі її гарбуз! У цій "Нутеллі" менше калорій і більше вітамін, тому її можна їсти прямо ложками!

Як приготувати "Нутеллу" з гарбуза

Інгредієнти на 4 порції:

гарбузове пюре — 1/2 склянки;

какао-порошок — 3 ч. л.;

мед — 2 ч. л.;

кокосове масло — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Для приготування пюре гарбуз поріжте, почистьте, наріжте кубиками та відправте в розігріту до 180°С на 10-15 хвилин. Через зазначений час пюруйте і залиште остигати. До пюре додайте решту інгредієнтів і все ретельно перемішайте (можна скористатися блендером). Масу, що вийшла, перекладіть у скляну баночку з кришкою і сховайте в холодильник.

Гарбузову "Нутеллу" можна їсти з бутербродами або використовувати як добавку до пишних млинців на сніданок. Смачного!