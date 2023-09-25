Язик можна проковтнути: ідеальне вівсяне печиво всього з трьох інгредієнтів

Всього 15 хвилин — і смакота на столі

Не має значення, яка погода на вулиці — смачної випічки хочеться завжди. Звичайно, можна забігти в магазин і купити чогось солодкого до чаю, але приготувати приголомшливе печиво вдома — теж чудова ідея.

Для приготування вівсяного печива за рецептом Shuba вам потрібно всього три інгредієнти: арахісове масло, фініки та вівсяне борошно. Якщо ж у вас немає вівсяної муки, ви зможете приготувати її самі, подрібнивши вівсяні пластівці блендером або кавомолкою. Легким помахом руки ви отримаєте м’яке та ніжне, солодке та з горіховим присмаком печиво, яке вмить розлетиться з тарілок.

Як приготувати вівсяне печиво

Інгредієнти на 2 порції:

арахісове масло — 100 г;

фінік — 45 г;

борошно вівсяне — 50 г.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 190 градусів. Деко застелите пергаментом, змастіть олією. Фініки відправте на кілька хвилин у гарячу воду. Коли вони стануть м’якими, видаліть кісточки. Відцідіть воду. Фініки відправте в чашу блендера разом з арахісовим маслом та муками, подрібніть. З отриманої маси руками сформуйте кульки, викладіть на деко і трохи притисніть. Деко з майбутнім печивом відправте у духовку на 15 хвилин. Після цього витягніть їх із духовки, дайте охолонути та подавайте. Смачного!

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