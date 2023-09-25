Якщо вдома не виявилося розпушувача: чотири інгредієнти – і проблема вирішена
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Вам навіть не доведеться бігти до магазину!
Більшість рецептів домашньої випічки передбачає наявність розпушувача для тіста. Однак практично кожен стикався із ситуацією, коли в необхідний момент його немає вдома.
Не варто відразу ж кидати всі справи та бігти до магазину. Розпушувач можна зробити в домашніх умовах із доступних інгредієнтів. Разом із "ТСН" розповімо, як приготувати розпушувач для тіста. Готувати його просто і з доступних продуктів, а за якістю взагалі не поступиться магазинному. Спробуємо?
Як приготувати розпушувач для тіста
Інгредієнти:
- 3 чайні ложки харчової соди;
- 3 чайні ложки пшеничного борошна;
- 3 чайні ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю;
- 1,5 чайної ложки лимонної кислоти.
Спосіб приготування:
- Харчову соду просійте, лимонну кислоту подрібніть.
- У місткості змішайте харчову соду та лимонну кислоту, додайте крохмаль та борошно. Усі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідного стану – це важливо для реакції між кислотою та содою.
- Готову суміш зберігайте у герметичній місткості у сухому та темному місці. За дотримання всіх правил розпушувач не зіпсується довгий час.
Додайте домашній розпушувач у яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!