Якщо вдома не виявилося розпушувача: чотири інгредієнти – і проблема вирішена

Вам навіть не доведеться бігти до магазину!

Більшість рецептів домашньої випічки передбачає наявність розпушувача для тіста. Однак практично кожен стикався із ситуацією, коли в необхідний момент його немає вдома.

Не варто відразу ж кидати всі справи та бігти до магазину. Розпушувач можна зробити в домашніх умовах із доступних інгредієнтів. Разом із "ТСН" розповімо, як приготувати розпушувач для тіста. Готувати його просто і з доступних продуктів, а за якістю взагалі не поступиться магазинному. Спробуємо?

Як приготувати розпушувач для тіста

Інгредієнти:

3 чайні ложки харчової соди;

3 чайні ложки пшеничного борошна;

3 чайні ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю;

1,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

Харчову соду просійте, лимонну кислоту подрібніть. У місткості змішайте харчову соду та лимонну кислоту, додайте крохмаль та борошно. Усі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідного стану – це важливо для реакції між кислотою та содою. Готову суміш зберігайте у герметичній місткості у сухому та темному місці. За дотримання всіх правил розпушувач не зіпсується довгий час.

Додайте домашній розпушувач у яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!