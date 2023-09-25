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Якщо вдома не виявилося розпушувача: чотири інгредієнти – і проблема вирішена

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Виявляється, приготувати розпушувач дуже просто
Виявляється, приготувати розпушувач дуже просто. Фото apostrophe.ua

Вам навіть не доведеться бігти до магазину!

Більшість рецептів домашньої випічки передбачає наявність розпушувача для тіста. Однак практично кожен стикався із ситуацією, коли в необхідний момент його немає вдома.

Не варто відразу ж кидати всі справи та бігти до магазину. Розпушувач можна зробити в домашніх умовах із доступних інгредієнтів. Разом із "ТСН" розповімо, як приготувати розпушувач для тіста. Готувати його просто і з доступних продуктів, а за якістю взагалі не поступиться магазинному. Спробуємо?

Як приготувати розпушувач для тіста

Інгредієнти:

  • 3 чайні ложки харчової соди;
  • 3 чайні ложки пшеничного борошна;
  • 3 чайні ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю;
  • 1,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

  1. Харчову соду просійте, лимонну кислоту подрібніть.
  2. У місткості змішайте харчову соду та лимонну кислоту, додайте крохмаль та борошно. Усі інгредієнти ретельно перемішайте до однорідного стану – це важливо для реакції між кислотою та содою.
  3. Готову суміш зберігайте у герметичній місткості у сухому та темному місці. За дотримання всіх правил розпушувач не зіпсується довгий час.

Додайте домашній розпушувач у яблучний пиріг за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Випічка #Готуємо вдома