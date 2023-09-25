Ні оцту, ні олії: для такого лечо вам знадобиться всього два інгредієнти
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Взимку таку смакоту будете їсти ложками
Лечо — це улюблена багатьма овочева закуска. Вона добре доповнює чимало страв і просто має бути в колекції вашої зимової консервації.
Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" приготуємо лечо, для якого вам не знадобиться ні оцет, ні кислота. Проста в приготуванні закуска стане в нагоді для приготування борщів, смакуватиме з м’ясом та іншими стравами. Тож ідемо готувати!
Як просто приготувати лечо
Інгредієнти:
- помідори – 7 кг;
- солодкий перець – 3 кг;
- петрушка – 1 пучок;
- сіль – 2 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помідори миємо, прибираємо плодоніжки, поміщаємо в окріп, очищаємо від шкірки, нарізаємо тонкими кільцями та викладаємо в каструлю. Варимо помідори на середньому вогні під кришкою до закипання, потім проварюємо ще 1,5 години, періодично помішуючи.
- Банки та кришки стерилізуємо, промиваємо засобом для чищення і заливаємо окропом.
- Перець миємо, ріжемо на дві частини, видаляємо середину. Нарізаємо овочі на маленькі шматочки, додаємо до помідорів та варимо разом 15 хвилин.
- Додаємо дрібно нарізану петрушку, сіль та пісок, перемішуємо та варимо 10 хвилин.
- Готове лечо викладаємо в банки, закочуємо, перевертаємо банки та залишаємо під рушником остигати.
Зберігаємо готове лечо відповідно до хитрощів "Телеграфа". Так ваша заготівля простоїть до наступного літа.