Ні оцту, ні олії: для такого лечо вам знадобиться всього два інгредієнти

Взимку таку смакоту будете їсти ложками

Лечо — це улюблена багатьма овочева закуска. Вона добре доповнює чимало страв і просто має бути в колекції вашої зимової консервації.

Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" приготуємо лечо, для якого вам не знадобиться ні оцет, ні кислота. Проста в приготуванні закуска стане в нагоді для приготування борщів, смакуватиме з м’ясом та іншими стравами. Тож ідемо готувати!

Як просто приготувати лечо

Інгредієнти:

помідори – 7 кг;

солодкий перець – 3 кг;

петрушка – 1 пучок;

сіль – 2 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори миємо, прибираємо плодоніжки, поміщаємо в окріп, очищаємо від шкірки, нарізаємо тонкими кільцями та викладаємо в каструлю. Варимо помідори на середньому вогні під кришкою до закипання, потім проварюємо ще 1,5 години, періодично помішуючи. Банки та кришки стерилізуємо, промиваємо засобом для чищення і заливаємо окропом. Перець миємо, ріжемо на дві частини, видаляємо середину. Нарізаємо овочі на маленькі шматочки, додаємо до помідорів та варимо разом 15 хвилин. Додаємо дрібно нарізану петрушку, сіль та пісок, перемішуємо та варимо 10 хвилин. Готове лечо викладаємо в банки, закочуємо, перевертаємо банки та залишаємо під рушником остигати.

Зберігаємо готове лечо відповідно до хитрощів "Телеграфа". Так ваша заготівля простоїть до наступного літа.