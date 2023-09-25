Встигніть, поки є овочі: цього дешевого салату скільки не закрий — усе з’їдять до крихти

Дуже простий та вдалий рецепт консервації

Зараз, в сезон капусти, не забудьте заготовити її на зиму. Найпопулярнішим методом є приготування квашеної капусти, але рецептів саме консервації теж є велика кількість.

Про один із таких розповідаємо разом із порталом "1 хвилина". Цей салат виходить дуже яскравим, а завдяки солодкому перцю ще й матиме пікантний смак.

Інгредієнти:

Капуста – 500 грамів;

Огірок – 4 штуки;

Томати – 4 штуки;

Перець солодкий червоний – 1 штука;

Перець жовтий – 1 штука;

Цибуля ріпчаста – 2 штуки;

Часник – 5 зубчиків;

Лавровий лист – 2 штучки;

Цукор – 4 столові ложки;

Оцет яблучний – 120 мл.;

Перець чорний горошком – 5 штучок;

Кам’яна сіль – 2 столові ложки.

Спосіб приготування:

Всі овочі ретельно миємо та сушимо. Капусту шинкуємо на спеціальній тертці або кришимо ножем. Огірки нарізаємо кружечками. Перець шинкуємо тоненькими смужечками, а помідори кришимо скибочками. Цибулю чистимо, нарізаємо кілечками. Всі овочі викладаємо в одну велику миску та ретельно перемішуємо. Можна поставити зверху якусь тару, шоб притиснути салат — так капуста та перець швидше почнуть віддавати сік. Коли ви помітили, що овочі пустили сік, займемось банками. Стерилізуємо їх та розкладаємо овочі. Кришимо всередину часник. Також додаємо лавровий лист. Для маринаду в каструлю набираємо один літр води. Додаємо цукор, перець та сіль. Проварюємо буквально декілька хвилин, наприкінці додаємо оцет та знімаємо з вогню. Салат заливаємо маринадом та відправляємо ще раз на стерилізацію — на 20 хвилин. Після цього — закатуємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.

Така закуска легко зберігається рік у темному місці. Також ми ділились простим рецептом ароматної аджики.