Встигніть, поки є овочі: цього дешевого салату скільки не закрий — усе з’їдять до крихти
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Дуже простий та вдалий рецепт консервації
Зараз, в сезон капусти, не забудьте заготовити її на зиму. Найпопулярнішим методом є приготування квашеної капусти, але рецептів саме консервації теж є велика кількість.
Про один із таких розповідаємо разом із порталом "1 хвилина". Цей салат виходить дуже яскравим, а завдяки солодкому перцю ще й матиме пікантний смак.
Інгредієнти:
- Капуста – 500 грамів;
- Огірок – 4 штуки;
- Томати – 4 штуки;
- Перець солодкий червоний – 1 штука;
- Перець жовтий – 1 штука;
- Цибуля ріпчаста – 2 штуки;
- Часник – 5 зубчиків;
- Лавровий лист – 2 штучки;
- Цукор – 4 столові ложки;
- Оцет яблучний – 120 мл.;
- Перець чорний горошком – 5 штучок;
- Кам’яна сіль – 2 столові ложки.
Спосіб приготування:
- Всі овочі ретельно миємо та сушимо. Капусту шинкуємо на спеціальній тертці або кришимо ножем.
- Огірки нарізаємо кружечками. Перець шинкуємо тоненькими смужечками, а помідори кришимо скибочками.
- Цибулю чистимо, нарізаємо кілечками. Всі овочі викладаємо в одну велику миску та ретельно перемішуємо. Можна поставити зверху якусь тару, шоб притиснути салат — так капуста та перець швидше почнуть віддавати сік.
- Коли ви помітили, що овочі пустили сік, займемось банками. Стерилізуємо їх та розкладаємо овочі. Кришимо всередину часник. Також додаємо лавровий лист.
- Для маринаду в каструлю набираємо один літр води. Додаємо цукор, перець та сіль. Проварюємо буквально декілька хвилин, наприкінці додаємо оцет та знімаємо з вогню.
- Салат заливаємо маринадом та відправляємо ще раз на стерилізацію — на 20 хвилин. Після цього — закатуємо банки кришками та залишаємо до повного охолодження.
Така закуска легко зберігається рік у темному місці. Також ми ділились простим рецептом ароматної аджики.