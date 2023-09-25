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Такі кабачки будете готувати кілограмами: хрумка закуска сподобається навіть дітям

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Так смачно, що варто одразу робити подвійну порцію
Так смачно, що варто одразу робити подвійну порцію. Фото shuba.life

Ідеальний хрумкий гарнір або закуска

Ми розповідали, як зробити смачну та ситну намазку з баклажанів. Тепер ділимось рецептом хрумких та ситних кабачків у духовці.

Шматочки виходять ніжними всередині і дуже смачними, а хрумка скоринка так і манить взяти ще один шматочок. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Кабачок – 500 гр.
  • Сіль – 1/2 ч.л.
  • Яйце – 2 шт
  • Борошно – 150 гр
  • Панірувальні сухарі – 150 гр
  • Часник сухий – 1/3 ч.л.
  • Приправа Хмелі-сунелі – 1/3 ч.л.

Для соусу:

  • Сметана – 4 ст.л.
  • Часник – 2-3 зубчики.
  • Сіль – 1/3 ч.л.
  • Перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок чистимо від шкірки. Нарізаємо на невеликі кільця товщиною 5-7мм, кожне розрізаємо навпіл. Якщо кабачок попався старий, потрібно видалити насіння.
  2. Перекладаємо в глибоку миску, солимо і перемішуємо. У окрему миску розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль, виделкою або вінчиком збиваємо.
  3. В іншу миску насипаємо панірувальні сухарі, додаємо сіль та спеції. З кабачків зливаємо рідину. Підготуємо деко з пергаментом та розігріваємо духовку.
  4. Кожен шматочок кабачка обвалюємо в борошні, потім в яйці, а потім — в сухарях. Одразу викладаємо на деко. У розігрітій духовці випікаємо 30-35 хвилин.
  5. Важливо — у середині запікання перевертаємо кабачки. Для соусу до сметани додаємо подрібнений часник, солимо і перчимо на смак, добре перемішуємо.

Страва виходить неймовірно смачна як у гарячому вигляді, так і в холодному. Також ми ділились рецептом дуже смачної консервації.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Панірування