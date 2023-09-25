Такі кабачки будете готувати кілограмами: хрумка закуска сподобається навіть дітям
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Ідеальний хрумкий гарнір або закуска
Ми розповідали, як зробити смачну та ситну намазку з баклажанів. Тепер ділимось рецептом хрумких та ситних кабачків у духовці.
Шматочки виходять ніжними всередині і дуже смачними, а хрумка скоринка так і манить взяти ще один шматочок. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Кабачок – 500 гр.
- Сіль – 1/2 ч.л.
- Яйце – 2 шт
- Борошно – 150 гр
- Панірувальні сухарі – 150 гр
- Часник сухий – 1/3 ч.л.
- Приправа Хмелі-сунелі – 1/3 ч.л.
Для соусу:
- Сметана – 4 ст.л.
- Часник – 2-3 зубчики.
- Сіль – 1/3 ч.л.
- Перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачок чистимо від шкірки. Нарізаємо на невеликі кільця товщиною 5-7мм, кожне розрізаємо навпіл. Якщо кабачок попався старий, потрібно видалити насіння.
- Перекладаємо в глибоку миску, солимо і перемішуємо. У окрему миску розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль, виделкою або вінчиком збиваємо.
- В іншу миску насипаємо панірувальні сухарі, додаємо сіль та спеції. З кабачків зливаємо рідину. Підготуємо деко з пергаментом та розігріваємо духовку.
- Кожен шматочок кабачка обвалюємо в борошні, потім в яйці, а потім — в сухарях. Одразу викладаємо на деко. У розігрітій духовці випікаємо 30-35 хвилин.
- Важливо — у середині запікання перевертаємо кабачки. Для соусу до сметани додаємо подрібнений часник, солимо і перчимо на смак, добре перемішуємо.
Страва виходить неймовірно смачна як у гарячому вигляді, так і в холодному. Також ми ділились рецептом дуже смачної консервації.