Такі кабачки будете готувати кілограмами: хрумка закуска сподобається навіть дітям

Ідеальний хрумкий гарнір або закуска

Ми розповідали, як зробити смачну та ситну намазку з баклажанів. Тепер ділимось рецептом хрумких та ситних кабачків у духовці.

Шматочки виходять ніжними всередині і дуже смачними, а хрумка скоринка так і манить взяти ще один шматочок. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Кабачок – 500 гр.

Сіль – 1/2 ч.л.

Яйце – 2 шт

Борошно – 150 гр

Панірувальні сухарі – 150 гр

Часник сухий – 1/3 ч.л.

Приправа Хмелі-сунелі – 1/3 ч.л.

Для соусу:

Сметана – 4 ст.л.

Часник – 2-3 зубчики.

Сіль – 1/3 ч.л.

Перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Кабачок чистимо від шкірки. Нарізаємо на невеликі кільця товщиною 5-7мм, кожне розрізаємо навпіл. Якщо кабачок попався старий, потрібно видалити насіння. Перекладаємо в глибоку миску, солимо і перемішуємо. У окрему миску розбиваємо 2 яйця, додаємо сіль, виделкою або вінчиком збиваємо. В іншу миску насипаємо панірувальні сухарі, додаємо сіль та спеції. З кабачків зливаємо рідину. Підготуємо деко з пергаментом та розігріваємо духовку. Кожен шматочок кабачка обвалюємо в борошні, потім в яйці, а потім — в сухарях. Одразу викладаємо на деко. У розігрітій духовці випікаємо 30-35 хвилин. Важливо — у середині запікання перевертаємо кабачки. Для соусу до сметани додаємо подрібнений часник, солимо і перчимо на смак, добре перемішуємо.

Страва виходить неймовірно смачна як у гарячому вигляді, так і в холодному. Також ми ділились рецептом дуже смачної консервації.