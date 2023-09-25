Ідеальне тісто для пельменів: одна ложка простого продукту — і навіть мама спитає рецепт

Таке тісто чудово підходить для вареників і пельменів

Ми розповідали, як приготувати вегетеріанські пельмені. Тепер ділимось цікавим рецептом тіста. Його секрет — в одному простому інгредієнті.

Достатньо додати кілька ложок сметани — і тісто буде ідеальним, легко розкачається, відмінно зліпиться. Такі пельмені добре варяться і виходять значно смачнішими. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

200 мл прохолодної води;

1 яйце;

1/2 ч. л. солі;

500-550 гр. пшеничного борошна;

4 столові ложки сметани 20% жирності.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішуємо воду з яйцем, сіллю та сметаною. Збовтуємо все до однорідності. В отриману рідину просіюємо частинами борошно. Спочатку замішуємо тісто ложкою, а згодом — руками. Спершу тісто налипатиме на пальці та долоні – так і має бути. Добре промішуємо тісто до того моменту, поки воно братиме борошно. Важливо ретельно промісити таке тісто, перевертаючи та продавлюючи з усіх боків протягом 8-10 хвилин. Залишаємо його "відпочити" мінімум на 15 хвилин. Тоді ділимо його на частини та розкочуємо. Формуємо пельмені.

Смак таких пельменів буде набагато кращим, ніж якби ви використовували стандартне тісто. Також ми розповідали, як їх правильно варити.