Користь в кожній ложці: рецепт бомбезного салату-трихвилинки

Надзвичайно просто, навіть варити нічого не потрібно

Ми розповідали, як приготувати ситний і трохи затратний за часом салат з баклажанів. Тепер ділимось зовсім швидкою стравою — на цю капустяну закуску ви й справді потратите не більше трьох хвилин.

Червоноголова капуста не така популярна, як інші сорти, але дуже смачна і корисна. Доповнимо її кукурудзою — щоб салат став ще смачнішим і солодшим. Рецептом простого салату поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

капуста — 1 шт.;

часник — 1-2 зубки;

консервована кукурудза;

петрушка;

майонез;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Капусту шаткуємо тонко. Солимо її і мнемо руками — вона зменшиться в об’ємах і стане м’якшою. Виливаємо рідину з кукурудзи та додаємо всю банку до салату. Якщо бажаєте, можна додати менше — тоді загальний смак не буде таким солодким. Миємо, обсушуємо та дрібно кришимо петрушку. Заправляємо все майонезом. Якщо не бажаєте використовувати майонез, його можна замінити сметаною чи йогуртом. До смаку додаємо сіль та перець.

Виходить смачно та хрумко. Також ми ділились цікавим рецептом капусти на зиму.