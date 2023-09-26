Такий пишний омлет сподобається навіть вимогливій мамі: простий рецепт

Від такого сніданку будуть у захваті всі

На сніданок ми любимо смачні, поживні та швидкі у приготуванні страви. І пишний омлет родом з дитинства – це саме та страва, завдяки якій вранці ми почуваємося трохи щасливішими.

Разом зі "Школою життя" розповідаємо, як приготувати омлет, який завжди виходитиме пишним та смачним. Готувати ми його будемо у духовці – ви витратите на приготування сніданку ще менше сил та енергії! ніж зазвичай Вам просто потрібно змішати молоко та яйця, посолити, відправити в духовку та йти займатися своїми справами. Це страва, де родзинка криється в простоті приготування. Спробуємо?

Як приготувати омлет як у дитячому садку

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

молоко – 300 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершкове масло – для змащування форми.

Спосіб приготування:

Форму для запікання добре змастіть вершковим маслом. У миску вбийте яйця, додайте молоко та сіль. Все добре перемішайте вінчиком чи вилкою, збивати не потрібно. Перелийте суміш у форму і випікайте 30 хвилин при температурі 200 градусів. Під час приготування омлету духовку краще не відкривати – у такому разі омлет може опасти.

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