Такий пишний омлет сподобається навіть вимогливій мамі: простий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Від такого сніданку будуть у захваті всі
На сніданок ми любимо смачні, поживні та швидкі у приготуванні страви. І пишний омлет родом з дитинства – це саме та страва, завдяки якій вранці ми почуваємося трохи щасливішими.
Разом зі "Школою життя" розповідаємо, як приготувати омлет, який завжди виходитиме пишним та смачним. Готувати ми його будемо у духовці – ви витратите на приготування сніданку ще менше сил та енергії! ніж зазвичай Вам просто потрібно змішати молоко та яйця, посолити, відправити в духовку та йти займатися своїми справами. Це страва, де родзинка криється в простоті приготування. Спробуємо?
Як приготувати омлет як у дитячому садку
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт.;
- молоко – 300 мл;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло – для змащування форми.
Спосіб приготування:
- Форму для запікання добре змастіть вершковим маслом.
- У миску вбийте яйця, додайте молоко та сіль. Все добре перемішайте вінчиком чи вилкою, збивати не потрібно.
- Перелийте суміш у форму і випікайте 30 хвилин при температурі 200 градусів. Під час приготування омлету духовку краще не відкривати – у такому разі омлет може опасти.
Рекомендуємо приготувати менемен — ситний сніданок по-турецьки за рецептом "Телеграфа". Подають його прямо в сковороді, тому вам не знадобиться вилка, ні ніж.