Навіть тісто замішувати не доведеться: найлінивіші млинці на сніданок
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Спробуйте — і ви не пошкодуєте!
Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був не лише ситним та смачним, а й швидким у приготуванні.
Якщо ви любите поласувати з ранку млинцями, але не любите возитися з тістом, то цей рецепт для вас. Shuba пропонує приголомшливий рецепт млинців з лаваша. Ви приготуєте його за лічені хвилини з простих продуктів, а в результаті отримаєте чудовий сніданок. Такі "хрустики" підкорять і ваше серце, і серця ваших близьких.
Як приготувати млинці з лаваша з овочами та сиром
Інгредієнти на 4 порції:
- тонкий лаваш — 4 шт.;
- томати — 2 шт.;
- перець болгарський червоний – 1 шт.;
- перець жовтий – 1 шт.;
- моцарела — 250 г;
- бринза — 250 г;
- олія соняшникова — 60 мл;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Всі овочі помийте та обсушіть. Помідори наріжте неширокими скибочками. Перець очистьте від серцевини, наріжте тонкою соломкою.
- Моцарелу натріть на тертку з великими отворами. Бринзу наріжте невеликими кубиками.
- На листи лаваша рівномірно розкладіть овочі, посоліть і поперчіть. Зверху додайте бринзу, посипте моцарелою. Лаваші загорніть конвертиками.
- Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте млинці по кілька хвилин до золотистого кольору з обох боків.
Лаваш для таких млинців можна легко приготувати за рецептом "Телеграфа". Вам знадобиться небагато часу.