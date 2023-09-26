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Навіть тісто замішувати не доведеться: найлінивіші млинці на сніданок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ідеально для тих, хто не має часу готувати
Ідеально для тих, хто не має часу готувати. Фото shuba.life

Спробуйте — і ви не пошкодуєте!

Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був не лише ситним та смачним, а й швидким у приготуванні.

Якщо ви любите поласувати з ранку млинцями, але не любите возитися з тістом, то цей рецепт для вас. Shuba пропонує приголомшливий рецепт млинців з лаваша. Ви приготуєте його за лічені хвилини з простих продуктів, а в результаті отримаєте чудовий сніданок. Такі "хрустики" підкорять і ваше серце, і серця ваших близьких.

Як приготувати млинці з лаваша з овочами та сиром

Інгредієнти на 4 порції:

  • тонкий лаваш — 4 шт.;
  • томати — 2 шт.;
  • перець болгарський червоний – 1 шт.;
  • перець жовтий – 1 шт.;
  • моцарела — 250 г;
  • бринза — 250 г;
  • олія соняшникова — 60 мл;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі помийте та обсушіть. Помідори наріжте неширокими скибочками. Перець очистьте від серцевини, наріжте тонкою соломкою.
  2. Моцарелу натріть на тертку з великими отворами. Бринзу наріжте невеликими кубиками.
  3. На листи лаваша рівномірно розкладіть овочі, посоліть і поперчіть. Зверху додайте бринзу, посипте моцарелою. Лаваші загорніть конвертиками.
  4. Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте млинці по кілька хвилин до золотистого кольору з обох боків.

Лаваш для таких млинців можна легко приготувати за рецептом "Телеграфа". Вам знадобиться небагато часу.

Теги:
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