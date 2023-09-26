Подвоюйте всі інгредієнти: ця проста закуска миттю розлетиться прямо з деко
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Здивуйте близьких незвичайним рулетом
Жодні дружні чи сімейні посиденьки не обійдуться без найрізноманітніших закусок. Вони обов’язково повинні бути під рукою як на випадок несподіваних гостей, так і для перекусу.
"Це Смак" пропонує незвичайний рецепт закуски — рулет з тертої картоплі з шинкою та сиром. З начинкою можете фантазувати та додавати гриби, фарш та все, що вам захочеться. Головне і найскладніше тут – це натерти картоплю. Переконайтеся у чудовому смаку закуски!
Як приготувати рулет з картоплі з шинкою
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 5 шт.;
- твердий сир – 300 г;
- шинка – 300 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний перець (мелений) – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте, натріть на великій тертці.
- Збийте яйця з сіллю та перцем, додайте картоплю та подрібнену цибулю, все добре перемішайте.
- Деко застеліть пергаментним папером, духовку розігрійте до 180 градусів.
- Суміш перелийте в деко і відправте в духовку на півгодини.
- На готовий корж викладіть скибочки сиру та шинки, акуратно поверніть і перекладіть на деко. Випікайте ще 5 хвилин при тій же температурі. Рулет готовий, смачного!
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