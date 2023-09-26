Подвоюйте всі інгредієнти: ця проста закуска миттю розлетиться прямо з деко

Здивуйте близьких незвичайним рулетом

Жодні дружні чи сімейні посиденьки не обійдуться без найрізноманітніших закусок. Вони обов’язково повинні бути під рукою як на випадок несподіваних гостей, так і для перекусу.

"Це Смак" пропонує незвичайний рецепт закуски — рулет з тертої картоплі з шинкою та сиром. З начинкою можете фантазувати та додавати гриби, фарш та все, що вам захочеться. Головне і найскладніше тут – це натерти картоплю. Переконайтеся у чудовому смаку закуски!

Як приготувати рулет з картоплі з шинкою

Інгредієнти на 4 порції:

картопля – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 5 шт.;

твердий сир – 300 г;

шинка – 300 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний перець (мелений) – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Картоплю очистьте, натріть на великій тертці. Збийте яйця з сіллю та перцем, додайте картоплю та подрібнену цибулю, все добре перемішайте. Деко застеліть пергаментним папером, духовку розігрійте до 180 градусів. Суміш перелийте в деко і відправте в духовку на півгодини. На готовий корж викладіть скибочки сиру та шинки, акуратно поверніть і перекладіть на деко. Випікайте ще 5 хвилин при тій же температурі. Рулет готовий, смачного!

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