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Подвоюйте всі інгредієнти: ця проста закуска миттю розлетиться прямо з деко

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фантастична страва без метушні та складних продуктів
Фантастична страва без метушні та складних продуктів. Фото cesmak.info

Здивуйте близьких незвичайним рулетом

Жодні дружні чи сімейні посиденьки не обійдуться без найрізноманітніших закусок. Вони обов’язково повинні бути під рукою як на випадок несподіваних гостей, так і для перекусу.

"Це Смак" пропонує незвичайний рецепт закуски — рулет з тертої картоплі з шинкою та сиром. З начинкою можете фантазувати та додавати гриби, фарш та все, що вам захочеться. Головне і найскладніше тут – це натерти картоплю. Переконайтеся у чудовому смаку закуски!

Як приготувати рулет з картоплі з шинкою

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 5 шт.;
  • твердий сир – 300 г;
  • шинка – 300 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний перець (мелений) – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очистьте, натріть на великій тертці.
  2. Збийте яйця з сіллю та перцем, додайте картоплю та подрібнену цибулю, все добре перемішайте.
  3. Деко застеліть пергаментним папером, духовку розігрійте до 180 градусів.
  4. Суміш перелийте в деко і відправте в духовку на півгодини.
  5. На готовий корж викладіть скибочки сиру та шинки, акуратно поверніть і перекладіть на деко. Випікайте ще 5 хвилин при тій же температурі. Рулет готовий, смачного!

Рекомендуємо також приготувати рулет із плавленого сиру та крабових паличок за рецептом "Телеграфа". Таку закуску зметуть за секунду.

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#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома