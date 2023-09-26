Вийде не гірше, ніж у бабусі: за цим рецептом гуляша вишикуються в чергу

Усі із задоволенням оближуть тарілки

Якщо ви думаєте, що приготувати на сімейну вечерю, то смачний та ароматний гуляш – те, що вам потрібно. Ця ситна, смачна і ароматна страва припаде до смаку абсолютно всім.

Гуляш за рецептом Ukr.Mediа готується дуже просто, а уплітати із задоволенням його будуть як діти, так і дорослі. Страва родом із дитинства полюблять абсолютно все!

Як приготувати гуляш з соусом

Інгредієнти:

яловичина — 1,5 кг;

цибуля – 3 шт.;

морква — 1 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

вода — 1,5 л;

спеції (лавровий лист, чорний перець, сіль, цукор);

олія для смаження.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, наріжте великими кубиками, обсмажте на олії до золотистої скоринки. Цибулю очистьте і наріжте довільно, відправте в обсмажене м’ясо. За кілька хвилин додайте очищену і натерту моркву, готуйте 5 хвилин. Додайте томатну пасту, розмішайте та влийте воду. Посоліть, поперчіть, відправте в страву лавровий лист на свій смак. Коли вода закипить, зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 1 годину. Борошно розмішайте з| невеликою кількістю води, додайте до гуляшу і томіть півгодини під кришкою. Страва готова.

Подавайте гуляш із підливою з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа ". Смачного!