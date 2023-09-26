Вийде не гірше, ніж у бабусі: за цим рецептом гуляша вишикуються в чергу
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Усі із задоволенням оближуть тарілки
Якщо ви думаєте, що приготувати на сімейну вечерю, то смачний та ароматний гуляш – те, що вам потрібно. Ця ситна, смачна і ароматна страва припаде до смаку абсолютно всім.
Гуляш за рецептом Ukr.Mediа готується дуже просто, а уплітати із задоволенням його будуть як діти, так і дорослі. Страва родом із дитинства полюблять абсолютно все!
Як приготувати гуляш з соусом
Інгредієнти:
- яловичина — 1,5 кг;
- цибуля – 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- вода — 1,5 л;
- спеції (лавровий лист, чорний перець, сіль, цукор);
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, наріжте великими кубиками, обсмажте на олії до золотистої скоринки.
- Цибулю очистьте і наріжте довільно, відправте в обсмажене м’ясо. За кілька хвилин додайте очищену і натерту моркву, готуйте 5 хвилин.
- Додайте томатну пасту, розмішайте та влийте воду. Посоліть, поперчіть, відправте в страву лавровий лист на свій смак.
- Коли вода закипить, зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 1 годину.
- Борошно розмішайте з| невеликою кількістю води, додайте до гуляшу і томіть півгодини під кришкою. Страва готова.
Подавайте гуляш із підливою з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа ". Смачного!