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Вийде не гірше, ніж у бабусі: за цим рецептом гуляша вишикуються в чергу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Готується гуляш неймовірно просто!
Готується гуляш неймовірно просто!. Фото babusyni-retsepty

Усі із задоволенням оближуть тарілки

Якщо ви думаєте, що приготувати на сімейну вечерю, то смачний та ароматний гуляш – те, що вам потрібно. Ця ситна, смачна і ароматна страва припаде до смаку абсолютно всім.

Гуляш за рецептом Ukr.Mediа готується дуже просто, а уплітати із задоволенням його будуть як діти, так і дорослі. Страва родом із дитинства полюблять абсолютно все!

Як приготувати гуляш з соусом

Інгредієнти:

  • яловичина — 1,5 кг;
  • цибуля – 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • вода — 1,5 л;
  • спеції (лавровий лист, чорний перець, сіль, цукор);
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо помийте, наріжте великими кубиками, обсмажте на олії до золотистої скоринки.
  2. Цибулю очистьте і наріжте довільно, відправте в обсмажене м’ясо. За кілька хвилин додайте очищену і натерту моркву, готуйте 5 хвилин.
  3. Додайте томатну пасту, розмішайте та влийте воду. Посоліть, поперчіть, відправте в страву лавровий лист на свій смак.
  4. Коли вода закипить, зменште вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте 1 годину.
  5. Борошно розмішайте з| невеликою кількістю води, додайте до гуляшу і томіть півгодини під кришкою. Страва готова.

Подавайте гуляш із підливою з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа ". Смачного!

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#Рецепт #Готуємо вдома #Гуляш