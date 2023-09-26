Просто змішайте оселедці та яблука: такий паштет швидко приготуєте і швидко з’їсте
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Готується просто, а смак вас здивує
Немає простішого перекусу ніж бутерброд з намазкою. І якщо вам хочеться урізноманітнити ваше "закусочне" меню, то цей рецепт саме для вас.
Спробуйте тільки раз приготувати паштет з оселедця та яблук за рецептом "1 хвилина" — і ви не зможете уявити без цієї закуски ні святкового столу, ні сімейних посиденьок. Тільки уявіть, як подаєте до намазки часникові грінки, хлібці або просто ставите у скляних гарних баночках і близькі самі її зачерпують! Адже це ідеально!
Як приготувати паштет з оселедця з яблуками
Інгредієнти:
- 500 г слабосолоного оселедця;
- 2 яйця;
- 100 г вершкового масла;
- 70 г кислих яблук;
- 70 г цибулі;
- 1 ст. л. білого винного оцту;
- 0,5 ч. л. меленого чорного перцю;
- 0,5 солі.
Спосіб приготування:
- Яйця зваріть у круту протягом 10 хвилин. Коли вони охолонуть, почистьте від шкаралупи.
- Оселедець почистьте та виберіть кісточки.
- Кислі яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте на шматочки.
- У чашу блендера помістіть оселедець, яблука, яйця, цибулю, вершкове масло. Все посоліть, поперчіть, додайте оцет. Все подрібніть до однорідного стану та відправте в холодильник на годину.
Змастіть паштет на білі грінки за рецептом "Телеграфа", прикрасьте на свій смак і подавайте. Намазка може зберігатися у холодильнику протягом 3 днів.