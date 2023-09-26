Просто змішайте оселедці та яблука: такий паштет швидко приготуєте і швидко з’їсте

Готується просто, а смак вас здивує

Немає простішого перекусу ніж бутерброд з намазкою. І якщо вам хочеться урізноманітнити ваше "закусочне" меню, то цей рецепт саме для вас.

Спробуйте тільки раз приготувати паштет з оселедця та яблук за рецептом "1 хвилина" — і ви не зможете уявити без цієї закуски ні святкового столу, ні сімейних посиденьок. Тільки уявіть, як подаєте до намазки часникові грінки, хлібці або просто ставите у скляних гарних баночках і близькі самі її зачерпують! Адже це ідеально!

Як приготувати паштет з оселедця з яблуками

Інгредієнти:

500 г слабосолоного оселедця;

2 яйця;

100 г вершкового масла;

70 г кислих яблук;

70 г цибулі;

1 ст. л. білого винного оцту;

0,5 ч. л. меленого чорного перцю;

0,5 солі.

Спосіб приготування:

Яйця зваріть у круту протягом 10 хвилин. Коли вони охолонуть, почистьте від шкаралупи. Оселедець почистьте та виберіть кісточки. Кислі яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте на шматочки. У чашу блендера помістіть оселедець, яблука, яйця, цибулю, вершкове масло. Все посоліть, поперчіть, додайте оцет. Все подрібніть до однорідного стану та відправте в холодильник на годину.

Змастіть паштет на білі грінки за рецептом "Телеграфа", прикрасьте на свій смак і подавайте. Намазка може зберігатися у холодильнику протягом 3 днів.