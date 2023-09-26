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Просто змішайте оселедці та яблука: такий паштет швидко приготуєте і швидко з’їсте

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Паштет підійде і на свято, і для сімейного перекусу
Паштет підійде і на свято, і для сімейного перекусу

Готується просто, а смак вас здивує

Немає простішого перекусу ніж бутерброд з намазкою. І якщо вам хочеться урізноманітнити ваше "закусочне" меню, то цей рецепт саме для вас.

Спробуйте тільки раз приготувати паштет з оселедця та яблук за рецептом "1 хвилина" — і ви не зможете уявити без цієї закуски ні святкового столу, ні сімейних посиденьок. Тільки уявіть, як подаєте до намазки часникові грінки, хлібці або просто ставите у скляних гарних баночках і близькі самі її зачерпують! Адже це ідеально!

Як приготувати паштет з оселедця з яблуками

Інгредієнти:

  • 500 г слабосолоного оселедця;
  • 2 яйця;
  • 100 г вершкового масла;
  • 70 г кислих яблук;
  • 70 г цибулі;
  • 1 ст. л. білого винного оцту;
  • 0,5 ч. л. меленого чорного перцю;
  • 0,5 солі.

Спосіб приготування:

  1. Яйця зваріть у круту протягом 10 хвилин. Коли вони охолонуть, почистьте від шкаралупи.
  2. Оселедець почистьте та виберіть кісточки.
  3. Кислі яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину і наріжте на шматочки.
  4. У чашу блендера помістіть оселедець, яблука, яйця, цибулю, вершкове масло. Все посоліть, поперчіть, додайте оцет. Все подрібніть до однорідного стану та відправте в холодильник на годину.

Змастіть паштет на білі грінки за рецептом "Телеграфа", прикрасьте на свій смак і подавайте. Намазка може зберігатися у холодильнику протягом 3 днів.

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