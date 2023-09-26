Якщо гості дзвонять у двері: для такого заливного пирога ви навіть духовку не включатимете

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Домашня випічка не лише смачна, вона ще й дарує особливе відчуття затишку. І якщо ви морочитися над питанням, чим побалувати близьких, цей рецепт для вас.

"РБК-Україна" розповідає, як приготувати ніжний, повітряний та бюджетний пиріг з капустою. Для нього вам знадобляться найпростіші продукти і зовсім не потрібна буде духовка.

Як приготувати заливний пиріг з капустою

Інгредієнти:

капуста — 500 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 100 г;

кефір — 150 мл;

сода — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — 50 мл;

вершкове масло — шматочок;

сіль, перець, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Моркву очищаємо та натираємо на тертці. Капусту шаткуємо. У розігрітій сковороді з олією обсмажуємо цибулину, потім додаємо моркву, капусту і добре перемішуємо. На середньому вогні тушкуємо овочі до готовності. Солимо, перчимо, перемішуємо, вимикаємо і даємо охолонути. У миску розбиваємо три яйця, додаємо спеції, збиваємо вилкою. Потім вливаємо кефір, додаємо соду, розпушувач, перемішуємо. В масу додаємо борошно і перемішуємо вінчиком. Готову суміш змішуємо з овочами, додаємо зелень. За бажання в масу можна додати нарізане відварене куряче м’ясо або твердий тертий сир. Сковороду змащуємо вершковим маслом та відправляємо на неї готову суміш для пирога. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і смажимо 15 хвилин. Перевертаємо пиріг і готуємо ще 5-7 хвилин.

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