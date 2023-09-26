Якщо гості дзвонять у двері: для такого заливного пирога ви навіть духовку не включатимете
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Цей рецепт у вас будуть просити всі друзі
Домашня випічка не лише смачна, вона ще й дарує особливе відчуття затишку. І якщо ви морочитися над питанням, чим побалувати близьких, цей рецепт для вас.
"РБК-Україна" розповідає, як приготувати ніжний, повітряний та бюджетний пиріг з капустою. Для нього вам знадобляться найпростіші продукти і зовсім не потрібна буде духовка.
Як приготувати заливний пиріг з капустою
Інгредієнти:
- капуста — 500 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 100 г;
- кефір — 150 мл;
- сода — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — 50 мл;
- вершкове масло — шматочок;
- сіль, перець, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Моркву очищаємо та натираємо на тертці. Капусту шаткуємо.
- У розігрітій сковороді з олією обсмажуємо цибулину, потім додаємо моркву, капусту і добре перемішуємо. На середньому вогні тушкуємо овочі до готовності. Солимо, перчимо, перемішуємо, вимикаємо і даємо охолонути.
- У миску розбиваємо три яйця, додаємо спеції, збиваємо вилкою. Потім вливаємо кефір, додаємо соду, розпушувач, перемішуємо. В масу додаємо борошно і перемішуємо вінчиком.
- Готову суміш змішуємо з овочами, додаємо зелень. За бажання в масу можна додати нарізане відварене куряче м’ясо або твердий тертий сир.
- Сковороду змащуємо вершковим маслом та відправляємо на неї готову суміш для пирога. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь і смажимо 15 хвилин. Перевертаємо пиріг і готуємо ще 5-7 хвилин.
А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте до нього один інгредієнт. Хитрість від "Телеграфа" допоможе вам зберегти її пишною довше.