Під "шубою", але не оселедець: таке м’ясо з’їдять як тільки ви відвернетеся
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"Під шубкою" може бути не тільки оселедець. У такий спосіб можна приготувати й куряче філе.
Ось тільки м’ясо ми не "накриватимемо" морквою, картоплею і буряком. За рецептом "Фокусу" ми трішки відіб’ємо шматочки філе, "сховаємо" їх під овочі та сирно-яєчну суміш і відправимо в духовку. Таке м’ясо можна подавати з будь-яким гарніром або як самостійну страву.
Як приготувати куряче філе "під шубкою"
Інгредієнти:
- куряче філе;
- сіль перець;
- яйця;
- сир;
- майонез;
- цибуля;
- помідори.
Спосіб приготування:
- Куряче філе помити, обсушити на паперовому рушнику, добре відбити, потім зверху трохи посолити та поперчити.
- Яйця відварити круто, дати їм охолонути, очистити та натерти на тертці.
- Твердий сир натерти, змішати з| яйцями, додати трохи майонезу і все ретельно перемішати.
- Цибулю почистити, нарізати та обсмажити до золотистого кольору. Помідори нарізати кільцями.
- Деко застелити пергаментом, викласти куряче філе. Зверху викласти обсмажену цибулю,
- Філе викласти на застелене пергаментом деко. На куряче філе першим шаром викласти цибулю, далі — помідори та зверху — сирно-яєчну шубку.
- Духовку заздалегідь розігріти до 190 градусів, відправити м’ясо приблизно на 25 хвилин.
Подавайте страву з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.