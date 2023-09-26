Під "шубою", але не оселедець: таке м’ясо з’їдять як тільки ви відвернетеся

Ви можете додати улюблені продукти — так буде тільки смачніше

"Під шубкою" може бути не тільки оселедець. У такий спосіб можна приготувати й куряче філе.

Ось тільки м’ясо ми не "накриватимемо" морквою, картоплею і буряком. За рецептом "Фокусу" ми трішки відіб’ємо шматочки філе, "сховаємо" їх під овочі та сирно-яєчну суміш і відправимо в духовку. Таке м’ясо можна подавати з будь-яким гарніром або як самостійну страву.

Як приготувати куряче філе "під шубкою"

Інгредієнти:

куряче філе;

сіль перець;

яйця;

сир;

майонез;

цибуля;

помідори.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, обсушити на паперовому рушнику, добре відбити, потім зверху трохи посолити та поперчити. Яйця відварити круто, дати їм охолонути, очистити та натерти на тертці. Твердий сир натерти, змішати з| яйцями, додати трохи майонезу і все ретельно перемішати. Цибулю почистити, нарізати та обсмажити до золотистого кольору. Помідори нарізати кільцями. Деко застелити пергаментом, викласти куряче філе. Зверху викласти обсмажену цибулю, Філе викласти на застелене пергаментом деко. На куряче філе першим шаром викласти цибулю, далі — помідори та зверху — сирно-яєчну шубку. Духовку заздалегідь розігріти до 190 градусів, відправити м’ясо приблизно на 25 хвилин.

Подавайте страву з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.