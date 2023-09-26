Любителям італійської кухні точно сподобається: готуємо макарони з баклажанами

Ситна страва готується за лічені хвилини

Баклажан — король сезону. І якщо ви вже смажили овочеві відбивні та навіть "подорожували" в Азербайджан і їли там баклажанний сирдак, тоді цей рецепт для вас.

Shuba пропонує відправитися в сонячну Італію та приготувати… макарони з баклажанами. Ви точно оціните ці прості у приготуванні, але смачні макарони. Подорожуємо разом із незвичайною стравою!

Як приготувати макарони з баклажанами

Інгредієнти на 2 порції

макарони лінгвіні — 250 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

баклажан — 1 шт.;

томати — 4 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

сир твердий — 30 г;

вода — 30 мл;

оливкова олія — 30 мл;

петрушка, пучок – 1 шт.;

мигдаль, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, наріжте кубиками. Роздавіть часник ножем. Помідори наріжте дрібними шматочками. Сир натріть. Баклажани з часником відправте на сковороду з олією, посоліть, додайте перець і смажте на середньому вогні до готовності. Змішайте помідори (трохи залиште) з петрушкою, мигдалем, половиною смажених баклажанів, сиром та оливковою олією. Додати воду, сіль, перець і подрібніть все блендером. Відваріть макарони до стану аль денте. Цибулю очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії протягом 1-2 хвилин. Туди ж додайте томати, що залишилися, посоліть, поперчіть і обсмажте. Додати кілька ложок відвару з макаронів. До цибулі та томату відправте макарони, перемішайте, додайте баклажанний соус. Все знову перемішайте та готуйте 1-2 хвилини. В отриману суміш додайте баклажани, що залишилися, оливкову олію, перемішайте і прогрійте. Готову страву розкладіть по тарілках, посипте тертим сиром.

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