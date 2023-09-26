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Любителям італійської кухні точно сподобається: готуємо макарони з баклажанами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Після такої пасти близькі оближуть тарілки
Після такої пасти близькі оближуть тарілки. Фото shuba.life

Ситна страва готується за лічені хвилини

Баклажан — король сезону. І якщо ви вже смажили овочеві відбивні та навіть "подорожували" в Азербайджан і їли там баклажанний сирдак, тоді цей рецепт для вас.

Shuba пропонує відправитися в сонячну Італію та приготувати… макарони з баклажанами. Ви точно оціните ці прості у приготуванні, але смачні макарони. Подорожуємо разом із незвичайною стравою!

Як приготувати макарони з баклажанами

Інгредієнти на 2 порції

  • макарони лінгвіні — 250 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • баклажан — 1 шт.;
  • томати — 4 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • сир твердий — 30 г;
  • вода — 30 мл;
  • оливкова олія — 30 мл;
  • петрушка, пучок – 1 шт.;
  • мигдаль, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани помийте, наріжте кубиками. Роздавіть часник ножем. Помідори наріжте дрібними шматочками. Сир натріть.
  2. Баклажани з часником відправте на сковороду з олією, посоліть, додайте перець і смажте на середньому вогні до готовності.
  3. Змішайте помідори (трохи залиште) з петрушкою, мигдалем, половиною смажених баклажанів, сиром та оливковою олією. Додати воду, сіль, перець і подрібніть все блендером.
  4. Відваріть макарони до стану аль денте.
  5. Цибулю очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії протягом 1-2 хвилин. Туди ж додайте томати, що залишилися, посоліть, поперчіть і обсмажте. Додати кілька ложок відвару з макаронів.
  6. До цибулі та томату відправте макарони, перемішайте, додайте баклажанний соус. Все знову перемішайте та готуйте 1-2 хвилини.
  7. В отриману суміш додайте баклажани, що залишилися, оливкову олію, перемішайте і прогрійте. Готову страву розкладіть по тарілках, посипте тертим сиром.

Пропонуємо також приготувати мариновані баклажани за рецептом "Телеграфа". Вони зникнуть зі столу за секунди.

Теги:
#Італія #Рецепт #Паста #Баклажани #Готуємо вдома