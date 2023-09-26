Любителям італійської кухні точно сподобається: готуємо макарони з баклажанами
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Ситна страва готується за лічені хвилини
Баклажан — король сезону. І якщо ви вже смажили овочеві відбивні та навіть "подорожували" в Азербайджан і їли там баклажанний сирдак, тоді цей рецепт для вас.
Shuba пропонує відправитися в сонячну Італію та приготувати… макарони з баклажанами. Ви точно оціните ці прості у приготуванні, але смачні макарони. Подорожуємо разом із незвичайною стравою!
Як приготувати макарони з баклажанами
Інгредієнти на 2 порції
- макарони лінгвіні — 250 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- томати — 4 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- сир твердий — 30 г;
- вода — 30 мл;
- оливкова олія — 30 мл;
- петрушка, пучок – 1 шт.;
- мигдаль, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте, наріжте кубиками. Роздавіть часник ножем. Помідори наріжте дрібними шматочками. Сир натріть.
- Баклажани з часником відправте на сковороду з олією, посоліть, додайте перець і смажте на середньому вогні до готовності.
- Змішайте помідори (трохи залиште) з петрушкою, мигдалем, половиною смажених баклажанів, сиром та оливковою олією. Додати воду, сіль, перець і подрібніть все блендером.
- Відваріть макарони до стану аль денте.
- Цибулю очистьте, дрібно наріжте та обсмажте на олії протягом 1-2 хвилин. Туди ж додайте томати, що залишилися, посоліть, поперчіть і обсмажте. Додати кілька ложок відвару з макаронів.
- До цибулі та томату відправте макарони, перемішайте, додайте баклажанний соус. Все знову перемішайте та готуйте 1-2 хвилини.
- В отриману суміш додайте баклажани, що залишилися, оливкову олію, перемішайте і прогрійте. Готову страву розкладіть по тарілках, посипте тертим сиром.
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