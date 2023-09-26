Смачніше за всі інші намазки: перевірений рецепт печінкового паштету

Уплітатимуть абсолютно всі

Без різноманітних намазок важко уявити нашу кухню. Ми подаємо їх і на святковий стіл, і із задоволенням їмо під час сімейних посиденьок.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо смачний, ситний та натуральний печінковий паштет. Проста у приготуванні страва витіснить усі інші закуски. Спробуємо?

Як приготувати печінковий паштет

Інгредієнти на 8 порцій:

печінка свиняча — 800 г;

свиняча черевина — 400 г;

цибуля жовта ріпчаста — 4 шт.;

масло вершкове 73% — 100 г;

олія соняшникова рафінована — 30 мл;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Печінку та черевину поріжте великими шматочками. Відваріть протягом 25-30 хвилин без солі. Цибулю очистьте, помийте, подрібніть кубиками та підсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору. Теплу печінку та черевину з цибулею перекрутіть на м’ясорубці двічі. Посоліть, поперчіть, добре перемішайте. Масу, що вийшла, покладіть на пергаментний папір шаром товщиною 1-1,5 см. Посередині тоненькою смужкою покладіть масло. За допомогою паперу загорніть краї маси. Масло має опинитися в центрі рулету. Паштет у пергаментному папері поставте в холодильник.

Подавайте печінковий паштет із грінками з білого хліба за рецептом "Телеграфа". Смачного.