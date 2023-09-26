Рецепт "Панського сирника": такий десерт охоче їдять у Польщі
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Надзвичайно смачний десерт
Ми розповідали, як приготувати просте та цікаве печиво. Тепер ділимось рецептом дещо складнішого десерту.
Разом із порталом "Господинька" пропонуємо приготувати пляцок, який у Польщі готують на кожне свято. Десерт складається з декількох частин — це смачне та ніжне тісто, сирна та білкова маса, горіховий шар та солодкий крем.
Інгредієнти:
- 300 г борошна
- 2 ч. л. порошка для випічки
- 100 г масла
- 100 г цукру
- 1 ст. л. смальцю
- 1 яйце
- 2 яєчних жовтки
Сирна маса:
- 1000 г сиру
- 1 скл. цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
- 200 мл сметани
- 100 мл олії
- 2 яйця
- 2 жовтки
- 200 мл молока
- 80 г кукурудзяного крохмалю
Білкова маса:
- 4 білки
- 5 ст. л. цукру
- 1 ст.л. борошна
- 1 ст.л. крохмалю
- 150 г нарубаних горіхів
Крем:
- 3-4 ст.л. вареного згущеного молока
- 100 г мякого масла
- Горіховий шар:
- 200 г горіхів
- 2 ст.л.цукру
Спосіб приготування:
- Для тіста в миску просіюємо пшеничне борошно та розпушувач. Масло або маргарин з морозильної камери натираємо на великій тертці. Додаємо смалець і все ретельно перетираємо.
- Окремо збиваємо одне яйце, два жовтки і 100 грамів цукру. Виливаємо яєчну масу в борошняну. Перемішуємо до однорідного і ставимо масу на 30 хвилин у холодильник.
- Для сирної маси два яйця і два жовтки змішуємо з одним пакетиком ванільного цукру та склянкою звичайного. Окремо змішуємо 200 мл холодного молока і 80 г кукурудзяного крохмалю.
- До сиру додаємо крохмальну та яєчну масу, сметану, а також олію. Перетираємо блендером до однорідності.
- Форму для випікання застеляємо пергаментним папером, змащуємо його олією. Тісто розподіляємо по поверхні та наколюємо часто виделкою.
- Ставимо на 10 хвилини у розігріту до 180 градусів духовку. Тоді дістаємо і змащуємо сирною масою. Знову ставимо його в духовку на 30 хвилин.
- Для білкової основи 4 білки збиваємо міксером в густу піну. Поступово всипаємо 5 столових ложок цукру. Повинна вийти міцна піна.
- Туди ж додаємо по одній столовій ложці пшеничного борошна і крохмалю. Їх потрібно просіяти через сито.
- Подрібнюємо 150 грамів горіхів. Висипаємо їх до білків. Акуратно все перемішуємо.
- На готове тісто з сиром викладаємо білкову масу з горіхами. Зменшуємо температуру до 150 градусів і ставимо ще на 30 хвилин.
- За цей час білки мають стати рум’яними. Спечений пляцок потрібно охолоджувати в духовці з напіввідкритими дверцятами.
- Для крему міксером змішуємо варене згущене молоко і 100 грамів м’якого масла. Змащуємо ним вже холодний пляцок.
- На сковороді обсмажуємо 200 грамів горіхів і дві столові ложки цукру. Посипаємо пляцок.
Коли він повністю охолоне у холодильнику (3-4 години), можна нарізати та подавати. Також ми розповідали, як приготувати прості пончики зі згущеним молоком.