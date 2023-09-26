Рецепт "Панського сирника": такий десерт охоче їдять у Польщі

Надзвичайно смачний десерт

Ми розповідали, як приготувати просте та цікаве печиво. Тепер ділимось рецептом дещо складнішого десерту.

Разом із порталом "Господинька" пропонуємо приготувати пляцок, який у Польщі готують на кожне свято. Десерт складається з декількох частин — це смачне та ніжне тісто, сирна та білкова маса, горіховий шар та солодкий крем.

Інгредієнти:

300 г борошна

2 ч. л. порошка для випічки

100 г масла

100 г цукру

1 ст. л. смальцю

1 яйце

2 яєчних жовтки

Сирна маса:

1000 г сиру

1 скл. цукру

1 пакетик ванільного цукру

200 мл сметани

100 мл олії

2 яйця

2 жовтки

200 мл молока

80 г кукурудзяного крохмалю

Білкова маса:

4 білки

5 ст. л. цукру

1 ст.л. борошна

1 ст.л. крохмалю

150 г нарубаних горіхів

Крем:

3-4 ст.л. вареного згущеного молока

100 г мякого масла

Горіховий шар:

200 г горіхів

2 ст.л.цукру

Спосіб приготування:

Для тіста в миску просіюємо пшеничне борошно та розпушувач. Масло або маргарин з морозильної камери натираємо на великій тертці. Додаємо смалець і все ретельно перетираємо. Окремо збиваємо одне яйце, два жовтки і 100 грамів цукру. Виливаємо яєчну масу в борошняну. Перемішуємо до однорідного і ставимо масу на 30 хвилин у холодильник. Для сирної маси два яйця і два жовтки змішуємо з одним пакетиком ванільного цукру та склянкою звичайного. Окремо змішуємо 200 мл холодного молока і 80 г кукурудзяного крохмалю. До сиру додаємо крохмальну та яєчну масу, сметану, а також олію. Перетираємо блендером до однорідності. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером, змащуємо його олією. Тісто розподіляємо по поверхні та наколюємо часто виделкою. Ставимо на 10 хвилини у розігріту до 180 градусів духовку. Тоді дістаємо і змащуємо сирною масою. Знову ставимо його в духовку на 30 хвилин. Для білкової основи 4 білки збиваємо міксером в густу піну. Поступово всипаємо 5 столових ложок цукру. Повинна вийти міцна піна. Туди ж додаємо по одній столовій ложці пшеничного борошна і крохмалю. Їх потрібно просіяти через сито. Подрібнюємо 150 грамів горіхів. Висипаємо їх до білків. Акуратно все перемішуємо. На готове тісто з сиром викладаємо білкову масу з горіхами. Зменшуємо температуру до 150 градусів і ставимо ще на 30 хвилин. За цей час білки мають стати рум’яними. Спечений пляцок потрібно охолоджувати в духовці з напіввідкритими дверцятами. Для крему міксером змішуємо варене згущене молоко і 100 грамів м’якого масла. Змащуємо ним вже холодний пляцок. На сковороді обсмажуємо 200 грамів горіхів і дві столові ложки цукру. Посипаємо пляцок.

Коли він повністю охолоне у холодильнику (3-4 години), можна нарізати та подавати. Також ми розповідали, як приготувати прості пончики зі згущеним молоком.