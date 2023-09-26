Рус

Рецепт "Панського сирника": такий десерт охоче їдять у Польщі

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей десерт знайомий багатьом полякам Новина оновлена 26 вересня 2023, 12:02
Цей десерт знайомий багатьом полякам. Фото Ням-ням за 5 хвилин

Надзвичайно смачний десерт

Ми розповідали, як приготувати просте та цікаве печиво. Тепер ділимось рецептом дещо складнішого десерту.

Разом із порталом "Господинька" пропонуємо приготувати пляцок, який у Польщі готують на кожне свято. Десерт складається з декількох частин — це смачне та ніжне тісто, сирна та білкова маса, горіховий шар та солодкий крем.

Інгредієнти:

  • 300 г борошна
  • 2 ч. л. порошка для випічки
  • 100 г масла
  • 100 г цукру
  • 1 ст. л. смальцю
  • 1 яйце
  • 2 яєчних жовтки

Сирна маса:

  • 1000 г сиру
  • 1 скл. цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 200 мл сметани
  • 100 мл олії
  • 2 яйця
  • 2 жовтки
  • 200 мл молока
  • 80 г кукурудзяного крохмалю

Білкова маса:

  • 4 білки
  • 5 ст. л. цукру
  • 1 ст.л. борошна
  • 1 ст.л. крохмалю
  • 150 г нарубаних горіхів

Крем:

  • 3-4 ст.л. вареного згущеного молока
  • 100 г мякого масла
  • Горіховий шар:
  • 200 г горіхів
  • 2 ст.л.цукру

Спосіб приготування:

  1. Для тіста в миску просіюємо пшеничне борошно та розпушувач. Масло або маргарин з морозильної камери натираємо на великій тертці. Додаємо смалець і все ретельно перетираємо.
  2. Окремо збиваємо одне яйце, два жовтки і 100 грамів цукру. Виливаємо яєчну масу в борошняну. Перемішуємо до однорідного і ставимо масу на 30 хвилин у холодильник.
  3. Для сирної маси два яйця і два жовтки змішуємо з одним пакетиком ванільного цукру та склянкою звичайного. Окремо змішуємо 200 мл холодного молока і 80 г кукурудзяного крохмалю.
  4. До сиру додаємо крохмальну та яєчну масу, сметану, а також олію. Перетираємо блендером до однорідності.
  5. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером, змащуємо його олією. Тісто розподіляємо по поверхні та наколюємо часто виделкою.
  6. Ставимо на 10 хвилини у розігріту до 180 градусів духовку. Тоді дістаємо і змащуємо сирною масою. Знову ставимо його в духовку на 30 хвилин.
  7. Для білкової основи 4 білки збиваємо міксером в густу піну. Поступово всипаємо 5 столових ложок цукру. Повинна вийти міцна піна.
  8. Туди ж додаємо по одній столовій ложці пшеничного борошна і крохмалю. Їх потрібно просіяти через сито.
  9. Подрібнюємо 150 грамів горіхів. Висипаємо їх до білків. Акуратно все перемішуємо.
  10. На готове тісто з сиром викладаємо білкову масу з горіхами. Зменшуємо температуру до 150 градусів і ставимо ще на 30 хвилин.
  11. За цей час білки мають стати рум’яними. Спечений пляцок потрібно охолоджувати в духовці з напіввідкритими дверцятами.
  12. Для крему міксером змішуємо варене згущене молоко і 100 грамів м’якого масла. Змащуємо ним вже холодний пляцок.
  13. На сковороді обсмажуємо 200 грамів горіхів і дві столові ложки цукру. Посипаємо пляцок.

Коли він повністю охолоне у холодильнику (3-4 години), можна нарізати та подавати. Також ми розповідали, як приготувати прості пончики зі згущеним молоком.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт