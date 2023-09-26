Смакота зі жмені фаршу: цю закуску гості з’їдять разом з тарілкою

Чудова закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини

Ми розповідали, як до святкового столу приготувати ситний салат з баклажанів. Тепер ділимось рецептом простої та ситної закуски, що підходить як на щодень, так і до святкового столу.

Разом з порталом "1 хвилина" ділимось простим рецептом смачного м’ясного рулету. Готується він дуже просто та швидко — можна підготувати все буквально за лічені хвилини.

Інгредієнти:

300 грамів будь-якого фаршу;

50 грамів сиру;

пучок зелені;

Сіль, перець та інші приправи на власний смак.

Спосіб приготування:

Готується такий м’ясний рулет дуже просто. Перш за все, до фаршу додаємо сіль та перець, а також всі інші необхідні спеції. Ретельно перемішуємо фарш і розділяємо його на дві рівні частини. Кожну з них перекладаємо на пергаментний папір. З фаршу формуємо прямокутник і викладаємо на нього сир та зелень. Обережно загортаємо м’ясо з начинкою у рулет. Тепер слід загорнути рулет у пергаментний папір, на якому він і лежав. Кожен край пергаменту надійно фіксуємо ниткою або іншим способом. Отримані ковбаски викладаємо на суху та розігріту пательню. Заливаємо майбутній рулет окропом і накриваємо сковорідку кришкою. Тушкуємо щонайменше по 7 хвилин з кожного боку.

Коли рулетики охолонуть, можна знімати пергамент і нарізати. Виходить дуже смачно і поживно. Також ми розповідали, як приготувати цікаву хрумку закуску із кабачків.