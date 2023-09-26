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Бюджетний пиріг-п’ятихвилинка зі склянки кефіру: все змішали — і в духовку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий домашній десерт до кави чи таю
Чудовий домашній десерт до кави чи таю. Фото shuba.life

Максимально проста випічка

Ми розповідали, як приготувати просте печиво з майонезом. Тепер ділимось рецептом дуже швидкого і простого сирного пирога.

Цей десерт готується із самих простих і звичних продуктів. Особливо рятує, коли на порозі гості і треба зробити щось до чаю. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Кефір — 200 мл
  • Яйце — 3 шт
  • Ванілін — 1 дрібка
  • Борошно пшеничне — 300 г
  • Сир — 360 г
  • Цукор — 275 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Олія — 100 мл
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Лимонна цедра — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо кефір кімнатної температури та соду, залишаємо на кілька хвилин. У масу, що прореагувала, вливаємо олію, додаємо 2 яйця, 200 г цукру і ванілін. Перемішуємо інгредієнти до розчинення цукру.
  2. Просіюємо в кефірну масу борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо. Тісто має вийти гладким і текучим.
  3. Щоб приготувати начинку, змішуємо сир, яйце, цукор, що залишився. Натираємо цедру лимона. Добре перемішуємо інгредієнти.
  4. Переливаємо тісто у форму для випікання. Начинку викладаємо невеликими кульками. Випікаємо 40-45 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 °С.

Виходить чудовий пиріг, ідеальний до кави чи чаю. Також ми розповідали, як приготувати смачнючі пончики зі згущеним молоком.

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