Бюджетний пиріг-п’ятихвилинка зі склянки кефіру: все змішали — і в духовку
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Максимально проста випічка
Ми розповідали, як приготувати просте печиво з майонезом. Тепер ділимось рецептом дуже швидкого і простого сирного пирога.
Цей десерт готується із самих простих і звичних продуктів. Особливо рятує, коли на порозі гості і треба зробити щось до чаю. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Кефір — 200 мл
- Яйце — 3 шт
- Ванілін — 1 дрібка
- Борошно пшеничне — 300 г
- Сир — 360 г
- Цукор — 275 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Олія — 100 мл
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Лимонна цедра — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Змішуємо кефір кімнатної температури та соду, залишаємо на кілька хвилин. У масу, що прореагувала, вливаємо олію, додаємо 2 яйця, 200 г цукру і ванілін. Перемішуємо інгредієнти до розчинення цукру.
- Просіюємо в кефірну масу борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо. Тісто має вийти гладким і текучим.
- Щоб приготувати начинку, змішуємо сир, яйце, цукор, що залишився. Натираємо цедру лимона. Добре перемішуємо інгредієнти.
- Переливаємо тісто у форму для випікання. Начинку викладаємо невеликими кульками. Випікаємо 40-45 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 °С.
Виходить чудовий пиріг, ідеальний до кави чи чаю. Також ми розповідали, як приготувати смачнючі пончики зі згущеним молоком.