Бюджетний пиріг-п’ятихвилинка зі склянки кефіру: все змішали — і в духовку

Максимально проста випічка

Ми розповідали, як приготувати просте печиво з майонезом. Тепер ділимось рецептом дуже швидкого і простого сирного пирога.

Цей десерт готується із самих простих і звичних продуктів. Особливо рятує, коли на порозі гості і треба зробити щось до чаю. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Кефір — 200 мл

Яйце — 3 шт

Ванілін — 1 дрібка

Борошно пшеничне — 300 г

Сир — 360 г

Цукор — 275 г

Сода — 0,5 ч. л.

Олія — 100 мл

Розпушувач — 1 ч. л.

Лимонна цедра — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішуємо кефір кімнатної температури та соду, залишаємо на кілька хвилин. У масу, що прореагувала, вливаємо олію, додаємо 2 яйця, 200 г цукру і ванілін. Перемішуємо інгредієнти до розчинення цукру. Просіюємо в кефірну масу борошно з розпушувачем, ретельно перемішуємо. Тісто має вийти гладким і текучим. Щоб приготувати начинку, змішуємо сир, яйце, цукор, що залишився. Натираємо цедру лимона. Добре перемішуємо інгредієнти. Переливаємо тісто у форму для випікання. Начинку викладаємо невеликими кульками. Випікаємо 40-45 хвилин у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 °С.

Виходить чудовий пиріг, ідеальний до кави чи чаю. Також ми розповідали, як приготувати смачнючі пончики зі згущеним молоком.