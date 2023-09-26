Можна квасити просто в банці: фантастичний рецепт капусти по-одеськи
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Спробуйте — і будете робити так постійно
Ми розповідали, як смачно заквасити капусту. Тепер ділимось цікавим рецептом одеської заготівлі. Його особливість в тому, що капуста кваситься просто в банках.
Закуска, приготована за таким рецептом, довго зберігається і чудово хрумтить. Як її приготувати, розповіли на порталі "Клатч". Компоненти розраховані на одну банку об'ємом 3 літри.
Інгредієнти:
- 3 кг. нашаткованої капусти
- 200 гр. моркви, натертої на корейській тертці
- 10 горошин чорного гострого перцю
- 5 горошин запашного перцю
- 3 лаврові листи
- 75 г кам'яної солі (3 ст.л. без гірки).
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо. Моркву очищаємо від шкірки та натираємо на крупній тертці.
- Капусту перемішуємо з морквою. Засипаємо сіль та проминаємо руками — щоб капуста пом’якшала і пустила сік.
- Додаємо спеції і знову перемішуємо. Викладаємо у банку, накриваємо кришкою та залишаємо на кухні на 3 дні.
- Капусту потрібно щодня перемішувати, щоб вона поступово проквасилася. Все на третю добу страва буде готова — можна куштувати.
Капуста після завершення процесу ферментації зберігається в прохолодному місці. Також ми ділились рецептом смачного вітамінного салату на зиму.