Найвідоміший французький сніданок: готуємо пишний омлет Пуляр
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Снідайте із задоволенням!
Франція — батьківщина багатьох улюблених нами страв. На приготування деяких потрібно витратити багато часу, проте є й ті, що готуються досить швидко.
Однією з таких страв є знаменитий французький пишний омлет Пуляр. Вигадала його Аннет Пуляр, яка в 19 столітті захотіла відкрити на французькому острові Мон-Сен-Мішель готель для мандрівників та годувати їх смачною їжею. У своє меню вона включила швидкий спосіб приготування яєць, який став популярним та прославив усю Францію. Разом з "ТСН" розповімо, як приготувати найпопулярніший омлет.
Як приготувати омлет
Інгредієнти:
- яйця курячі — 4 шт.;
- молоко — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- вершкове масло.
Спосіб приготування:
- Відокремте жовтки від білків. Білки відправте в холодну, чисту та суху миску, посоліть та збийте міксером до стійких піків.
- До жовтків додайте молоко, трохи збийте вінчиком — у вас має вийти однорідна маса.
- Розігріту сковороду змастіть шматочком вершкового масла. Зменште вогонь до мінімального.
- Жовтки вилийте в сковороду, поступово розподіліть по всій поверхні. Коли жовтки трохи схопляться, викласти лопаткою збиті білки та рівномірно розподіліть по поверхні. Накрийте кришкою та смажте на маленькому вогні 3-5 хвилин.
- Ваш омлет повинен піднятися, але коли ви знімете кришку, впаде. Однак він все одно залишиться високим та пишним.
- Готовність страви перевірте лопаткою, просто приклавши її до білків. Якщо прилипає, потримайте ще трохи страву на сковороді.
- Розріжте омлет навпіл, покладіть його частини один на одного таким чином, щоб жовток був зверху і подавайте.
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