Найвідоміший французький сніданок: готуємо пишний омлет Пуляр

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Франція — батьківщина багатьох улюблених нами страв. На приготування деяких потрібно витратити багато часу, проте є й ті, що готуються досить швидко.

Однією з таких страв є знаменитий французький пишний омлет Пуляр. Вигадала його Аннет Пуляр, яка в 19 столітті захотіла відкрити на французькому острові Мон-Сен-Мішель готель для мандрівників та годувати їх смачною їжею. У своє меню вона включила швидкий спосіб приготування яєць, який став популярним та прославив усю Францію. Разом з "ТСН" розповімо, як приготувати найпопулярніший омлет.

Як приготувати омлет

Інгредієнти:

яйця курячі — 4 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Відокремте жовтки від білків. Білки відправте в холодну, чисту та суху миску, посоліть та збийте міксером до стійких піків. До жовтків додайте молоко, трохи збийте вінчиком — у вас має вийти однорідна маса. Розігріту сковороду змастіть шматочком вершкового масла. Зменште вогонь до мінімального. Жовтки вилийте в сковороду, поступово розподіліть по всій поверхні. Коли жовтки трохи схопляться, викласти лопаткою збиті білки та рівномірно розподіліть по поверхні. Накрийте кришкою та смажте на маленькому вогні 3-5 хвилин. Ваш омлет повинен піднятися, але коли ви знімете кришку, впаде. Однак він все одно залишиться високим та пишним. Готовність страви перевірте лопаткою, просто приклавши її до білків. Якщо прилипає, потримайте ще трохи страву на сковороді. Розріжте омлет навпіл, покладіть його частини один на одного таким чином, щоб жовток був зверху і подавайте.

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