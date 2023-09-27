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Серед усіх рецептів цей найкращий: такі котлетки вийдуть неймовірно соковитими

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Один інгредієнт — і ви не впізнаєте знайому страву
Один інгредієнт — і ви не впізнаєте знайому страву. Фото tsn.ua

Страва буде смачною і гарячою, і в холодному вигляді

Ароматні, соковиті котлети — одна з найулюбленіших страв. Зазвичай ми готуємо їх із м’яса, але що робити, якщо його немає під рукою? Приготувати котлети з курячого серця.

З простих інгредієнтів за рецептом "ТСН" у вас вийде чудова страва, яка буде однаково смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді. Близькі ніколи не здогадаються з чого ви приготували ці котлети. Ну що, дивуємо сім’ю?

Як приготувати котлети з курячих сердець

Інгредієнти:

  • курячі серця — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • яйце -1 шт.;
  • манна крупа — 6 ст. л.;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Курячі серця промийте під проточною водою, видаліть жир, протоки, судини та ще раз промийте.
  2. Цибулю очистьте і розріжте на шматочки. Часник також очистьте.
  3. Курячі серця, цибуля, часник пропустіть через м’ясорубку. У масу додайте яйце, сіль, перець, манну крупу, все добре перемішайте. Місткість з фаршем накрийте плівкою і залиште на 15-20 хвилин для набухання.
  4. Розігрійте сковороду з олією. Столовою ложкою викладайте фарш і обсмажуйте котлети на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.

Рекомендуємо приготувати незвичайні котлети з яєць за рецептом "Телеграфа". Спробуйте — і ви здивуєтеся результату!

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома