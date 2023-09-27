Серед усіх рецептів цей найкращий: такі котлетки вийдуть неймовірно соковитими
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Страва буде смачною і гарячою, і в холодному вигляді
Ароматні, соковиті котлети — одна з найулюбленіших страв. Зазвичай ми готуємо їх із м’яса, але що робити, якщо його немає під рукою? Приготувати котлети з курячого серця.
З простих інгредієнтів за рецептом "ТСН" у вас вийде чудова страва, яка буде однаково смачною як у гарячому, так і в холодному вигляді. Близькі ніколи не здогадаються з чого ви приготували ці котлети. Ну що, дивуємо сім’ю?
Як приготувати котлети з курячих сердець
Інгредієнти:
- курячі серця — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- яйце -1 шт.;
- манна крупа — 6 ст. л.;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Курячі серця промийте під проточною водою, видаліть жир, протоки, судини та ще раз промийте.
- Цибулю очистьте і розріжте на шматочки. Часник також очистьте.
- Курячі серця, цибуля, часник пропустіть через м’ясорубку. У масу додайте яйце, сіль, перець, манну крупу, все добре перемішайте. Місткість з фаршем накрийте плівкою і залиште на 15-20 хвилин для набухання.
- Розігрійте сковороду з олією. Столовою ложкою викладайте фарш і обсмажуйте котлети на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Рекомендуємо приготувати незвичайні котлети з яєць за рецептом "Телеграфа". Спробуйте — і ви здивуєтеся результату!