Спробували в ресторані, приготували вдома: рецепт легкого салату з шинкою та огірками
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Рецепт питатимуть навіть досвідчені кулінари
Різноманітні салати готуються на наших кухнях майже щодня. Що може бути простішим, ніж подрібнити всі інгредієнти, заправити соусом і перемішати? Така страва буде доречною і на святковому столі, і на сімейних посиденьках.
Сьогодні ми разом із "Це Смак" пропонуємо приготувати легкий, але водночас і ніжний салат із шинкою та огірком. Всі продукти в страві дуже вдало поєднуються один з одним: буженина та яйце надають ситості, а огірок – свіжості. Головний інгредієнт тут м’ясо, тому до його вибору слід підійти відповідально. Зверніть увагу і на огірок – у разі потреби зріжте шкірку, а взимку можете поміняти на солоні.
Як приготувати легкий салат з шинкою та огірком
Інгредієнти на 3 порції:
- огірки — 2 шт.;
- буженина — 200 г;
- твердий сир – 70 г;
- яйце – 1 шт.;
- майонез, кріп – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Огірки та шинку наріжте тонкою соломкою.
- Яйце відваріть круто яйце, натріть його разом із сиром на великій тертці.
- Огірок поріжте, часник пропустіть через прес. Додайте їх у салат.
- Зелень подрібніть, додайте салат. Заправте майонезом, перемішайте та подавайте.
Майонез для салату приготуйте вдома за рецептом "Телеграфа". Він вийде не гірше за покупне, але набагато корисніше.