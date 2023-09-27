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Спробували в ресторані, приготували вдома: рецепт легкого салату з шинкою та огірками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Підійде і на святковий стіл, і до сімейного обіду
Підійде і на святковий стіл, і до сімейного обіду. Фото cesmak.info

Рецепт питатимуть навіть досвідчені кулінари

Різноманітні салати готуються на наших кухнях майже щодня. Що може бути простішим, ніж подрібнити всі інгредієнти, заправити соусом і перемішати? Така страва буде доречною і на святковому столі, і на сімейних посиденьках.

Сьогодні ми разом із "Це Смак" пропонуємо приготувати легкий, але водночас і ніжний салат із шинкою та огірком. Всі продукти в страві дуже вдало поєднуються один з одним: буженина та яйце надають ситості, а огірок – свіжості. Головний інгредієнт тут м’ясо, тому до його вибору слід підійти відповідально. Зверніть увагу і на огірок – у разі потреби зріжте шкірку, а взимку можете поміняти на солоні.

Як приготувати легкий салат з шинкою та огірком

Інгредієнти на 3 порції:

  • огірки — 2 шт.;
  • буженина — 200 г;
  • твердий сир – 70 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • майонез, кріп – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Огірки та шинку наріжте тонкою соломкою.
  2. Яйце відваріть круто яйце, натріть його разом із сиром на великій тертці.
  3. Огірок поріжте, часник пропустіть через прес. Додайте їх у салат.
  4. Зелень подрібніть, додайте салат. Заправте майонезом, перемішайте та подавайте.

Майонез для салату приготуйте вдома за рецептом "Телеграфа". Він вийде не гірше за покупне, але набагато корисніше.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома