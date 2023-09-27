Спробували в ресторані, приготували вдома: рецепт легкого салату з шинкою та огірками

Рецепт питатимуть навіть досвідчені кулінари

Різноманітні салати готуються на наших кухнях майже щодня. Що може бути простішим, ніж подрібнити всі інгредієнти, заправити соусом і перемішати? Така страва буде доречною і на святковому столі, і на сімейних посиденьках.

Сьогодні ми разом із "Це Смак" пропонуємо приготувати легкий, але водночас і ніжний салат із шинкою та огірком. Всі продукти в страві дуже вдало поєднуються один з одним: буженина та яйце надають ситості, а огірок – свіжості. Головний інгредієнт тут м’ясо, тому до його вибору слід підійти відповідально. Зверніть увагу і на огірок – у разі потреби зріжте шкірку, а взимку можете поміняти на солоні.

Як приготувати легкий салат з шинкою та огірком

Інгредієнти на 3 порції:

огірки — 2 шт.;

буженина — 200 г;

твердий сир – 70 г;

яйце – 1 шт.;

майонез, кріп – на свій смак.

Спосіб приготування:

Огірки та шинку наріжте тонкою соломкою. Яйце відваріть круто яйце, натріть його разом із сиром на великій тертці. Огірок поріжте, часник пропустіть через прес. Додайте їх у салат. Зелень подрібніть, додайте салат. Заправте майонезом, перемішайте та подавайте.

Майонез для салату приготуйте вдома за рецептом "Телеграфа". Він вийде не гірше за покупне, але набагато корисніше.