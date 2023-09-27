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Просто посоліть і відправте в духовку: така рибка вийде не гірше ресторанної

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершену рибку можна приготувати без особливих турбот
Неперевершену рибку можна приготувати без особливих турбот. Фото babusyni-retsepty

Неймовірно просто, але божественно смачно

Мінтай – корисна та смачна риба. У більшості країн її люблять за біле ніжне м’ясо з легким смаком солоної морської води. З неї виходять просто фантастичні страви.

У це складно повірити, але неперевершену страву з цією рибкою приготувати дуже легко. З "Бабусиними рецептами" вам знадобиться тільки минтай, сіль, перець та олія. Усі спочатку подумають, що ви замовили цю страву у ресторані. Близькі та друзі будуть просити приготувати його знову і знову.

Як приготувати запечений минтай

Інгредієнти:

  • Минтай – 1 кг;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний – ⅓ ч.л.;
  • соняшникова олія – 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. У минтая видаляємо голову, зябра, плавці та хвіст. Робимо надріз уздовж живота і прибираємо всі начинки, позбавляємося чорної плівки, рибу ретельно миємо.
  2. У філе минтаю злегка натираємо сіль та перець.
  3. Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо рибу і змащуємо її олією.
  4. Запікаємо рибу 20 хвилин при 220 градусах. Додатково можете відправити минтай в духовку на функції гриля на 5 хвилин при 250 градусах — так страва стане золотистою.

Якщо любите рибку, приготуйте її в цибульному клярі за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!

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#Рецепт #Риба #Минтай #Готуємо вдома