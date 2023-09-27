Просто посоліть і відправте в духовку: така рибка вийде не гірше ресторанної

Неймовірно просто, але божественно смачно

Мінтай – корисна та смачна риба. У більшості країн її люблять за біле ніжне м’ясо з легким смаком солоної морської води. З неї виходять просто фантастичні страви.

У це складно повірити, але неперевершену страву з цією рибкою приготувати дуже легко. З "Бабусиними рецептами" вам знадобиться тільки минтай, сіль, перець та олія. Усі спочатку подумають, що ви замовили цю страву у ресторані. Близькі та друзі будуть просити приготувати його знову і знову.

Як приготувати запечений минтай

Інгредієнти:

Минтай – 1 кг;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний – ⅓ ч.л.;

соняшникова олія – 50 мл.

Спосіб приготування:

У минтая видаляємо голову, зябра, плавці та хвіст. Робимо надріз уздовж живота і прибираємо всі начинки, позбавляємося чорної плівки, рибу ретельно миємо. У філе минтаю злегка натираємо сіль та перець. Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо рибу і змащуємо її олією. Запікаємо рибу 20 хвилин при 220 градусах. Додатково можете відправити минтай в духовку на функції гриля на 5 хвилин при 250 градусах — так страва стане золотистою.

Якщо любите рибку, приготуйте її в цибульному клярі за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!