Просто посоліть і відправте в духовку: така рибка вийде не гірше ресторанної
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Неймовірно просто, але божественно смачно
Мінтай – корисна та смачна риба. У більшості країн її люблять за біле ніжне м’ясо з легким смаком солоної морської води. З неї виходять просто фантастичні страви.
У це складно повірити, але неперевершену страву з цією рибкою приготувати дуже легко. З "Бабусиними рецептами" вам знадобиться тільки минтай, сіль, перець та олія. Усі спочатку подумають, що ви замовили цю страву у ресторані. Близькі та друзі будуть просити приготувати його знову і знову.
Як приготувати запечений минтай
Інгредієнти:
- Минтай – 1 кг;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний – ⅓ ч.л.;
- соняшникова олія – 50 мл.
Спосіб приготування:
- У минтая видаляємо голову, зябра, плавці та хвіст. Робимо надріз уздовж живота і прибираємо всі начинки, позбавляємося чорної плівки, рибу ретельно миємо.
- У філе минтаю злегка натираємо сіль та перець.
- Форму для запікання змащуємо олією, викладаємо рибу і змащуємо її олією.
- Запікаємо рибу 20 хвилин при 220 градусах. Додатково можете відправити минтай в духовку на функції гриля на 5 хвилин при 250 градусах — так страва стане золотистою.
Якщо любите рибку, приготуйте її в цибульному клярі за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення!