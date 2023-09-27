Сусіди прийдуть у гості на запах: найсмачніша картопля готується за цим рецептом
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Раз-два — і страва на столі!
Якщо у вас є вдома трохи картоплі – проблему зі смачною вечерею вирішено! Чого варта тільки запечена м’ята картопля з хрусткою скоринкою.
Сьогодні ми разом із "ТСН" запечемо картоплю у сирно-часниковому соусі. Прості продукти, трохи часу — і у вас на столі справжній витвір мистецтва. Спробуємо?
Як приготувати картопля у сирно-часниковому соусі
Інгредієнти:
- картопля — 9 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- масло вершкове — 100 г;
- сметана будь-якої жирності — 3 ст. л.;
- часник — 4 зубчики;
- куркума – половина 1 ч. л.;
- зелень кропу, перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте та очистьте від шкірки, наріжте великими кружечками.
- Сир та часник натріть на дрібній тертці.
- Кріп дрібно наріжте.
- Сметану, сир, м’яке вершкове масло, часник, кріп, куркуму, перець та сіль для соусу з’єднайте у тарілці, все перемішайте. Отриманий соус додайте до картоплі, перемішайте.
- Форму для запікання змастіть олією і викладіть картоплю в соусі та накрийте фольгою.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Відправте форму з картоплею на годину. Після цього зніміть фольгу і запікайте страву ще 15 хвилин до рум’яної скоринки.
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