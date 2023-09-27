Сусіди прийдуть у гості на запах: найсмачніша картопля готується за цим рецептом

Раз-два — і страва на столі!

Якщо у вас є вдома трохи картоплі – проблему зі смачною вечерею вирішено! Чого варта тільки запечена м’ята картопля з хрусткою скоринкою.

Сьогодні ми разом із "ТСН" запечемо картоплю у сирно-часниковому соусі. Прості продукти, трохи часу — і у вас на столі справжній витвір мистецтва. Спробуємо?

Як приготувати картопля у сирно-часниковому соусі

Інгредієнти:

картопля — 9 шт.;

сир твердий — 100 г;

масло вершкове — 100 г;

сметана будь-якої жирності — 3 ст. л.;

часник — 4 зубчики;

куркума – половина 1 ч. л.;

зелень кропу, перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте та очистьте від шкірки, наріжте великими кружечками. Сир та часник натріть на дрібній тертці. Кріп дрібно наріжте. Сметану, сир, м’яке вершкове масло, часник, кріп, куркуму, перець та сіль для соусу з’єднайте у тарілці, все перемішайте. Отриманий соус додайте до картоплі, перемішайте. Форму для запікання змастіть олією і викладіть картоплю в соусі та накрийте фольгою. Духовку розігрійте до 180 градусів. Відправте форму з картоплею на годину. Після цього зніміть фольгу і запікайте страву ще 15 хвилин до рум’яної скоринки.

Рекомендуємо також приготувати запечену картоплю за рецептом "Телеграфа". Для цієї ідеальної страви вам знадобиться всього три інгредієнти.