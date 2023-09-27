Найкраще, що можна приготувати з печінки: салат, який здивує всіх гостей
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Гості точно попросять добавки
Куряча печінка – недорогий та простий у приготуванні продукт. Це джерело поживних речовин, вітамін та корисних мінералів, і готувати її нескладно.
А чи пробували ви салат із печінкою? Якщо ні, обов’язково приготуйте! Така страва від "Бабусиних рецептів" виходить не тільки смачною та поживною, а й виглядає оригінально та святково. Обов’язково вразіть близьких та друзів!
Як приготувати салат з печінкою
Інгредієнти:
- печінка куряча – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 2-4 шт.;
- печериці – 400 г;
- морква по-корейськи – 250 г;
- сир твердий – 150 г;
- сіль – на свій смак;
- соняшникова олія;
- майонез.
Спосіб приготування:
- Печінку очистьте, промийте та проваріть на середньому вогні 15 хвилин. Остудіть і натріть на великій тертці, посоліть.
- Цибулю очистьте, помийте, наріжте невеликими кубиками, обсмажте на олії до золотистого кольору, посоліть.
- Печериці помийте, наріжте довільними шматочками, посоліть і обсмажте до готовності.
- Твердий сир натріть на великій тертці.
- На велику тарілку викладаю купками морква по-корейськи та всі підготовлені інгредієнти.
- Майонез вичавіть тонкою цівкою між купками інгредієнтів. Готовий салат подавайте до столу.
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