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Найкраще, що можна приготувати з печінки: салат, який здивує всіх гостей

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова страва і на свято, і на сімейний обід
Чудова страва і на свято, і на сімейний обід. Фото babusyni-retsepty

Гості точно попросять добавки

Куряча печінка – недорогий та простий у приготуванні продукт. Це джерело поживних речовин, вітамін та корисних мінералів, і готувати її нескладно.

А чи пробували ви салат із печінкою? Якщо ні, обов’язково приготуйте! Така страва від "Бабусиних рецептів" виходить не тільки смачною та поживною, а й виглядає оригінально та святково. Обов’язково вразіть близьких та друзів!

Як приготувати салат з печінкою

Інгредієнти:

  • печінка куряча – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 2-4 шт.;
  • печериці – 400 г;
  • морква по-корейськи – 250 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль – на свій смак;
  • соняшникова олія;
  • майонез.

Спосіб приготування:

  1. Печінку очистьте, промийте та проваріть на середньому вогні 15 хвилин. Остудіть і натріть на великій тертці, посоліть.
  2. Цибулю очистьте, помийте, наріжте невеликими кубиками, обсмажте на олії до золотистого кольору, посоліть.
  3. Печериці помийте, наріжте довільними шматочками, посоліть і обсмажте до готовності.
  4. Твердий сир натріть на великій тертці.
  5. На велику тарілку викладаю купками морква по-корейськи та всі підготовлені інгредієнти.
  6. Майонез вичавіть тонкою цівкою між купками інгредієнтів. Готовий салат подавайте до столу.

Рекомендуємо приготувати печінку з яблуками за рецептом "Телеграфа". При мінімумі інгредієнтів ви отримаєте максимум смаку.

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