Найкраще, що можна приготувати з печінки: салат, який здивує всіх гостей

Гості точно попросять добавки

Куряча печінка – недорогий та простий у приготуванні продукт. Це джерело поживних речовин, вітамін та корисних мінералів, і готувати її нескладно.

А чи пробували ви салат із печінкою? Якщо ні, обов’язково приготуйте! Така страва від "Бабусиних рецептів" виходить не тільки смачною та поживною, а й виглядає оригінально та святково. Обов’язково вразіть близьких та друзів!

Як приготувати салат з печінкою

Інгредієнти:

печінка куряча – 500 г;

цибуля ріпчаста — 2-4 шт.;

печериці – 400 г;

морква по-корейськи – 250 г;

сир твердий – 150 г;

сіль – на свій смак;

соняшникова олія;

майонез.

Спосіб приготування:

Печінку очистьте, промийте та проваріть на середньому вогні 15 хвилин. Остудіть і натріть на великій тертці, посоліть. Цибулю очистьте, помийте, наріжте невеликими кубиками, обсмажте на олії до золотистого кольору, посоліть. Печериці помийте, наріжте довільними шматочками, посоліть і обсмажте до готовності. Твердий сир натріть на великій тертці. На велику тарілку викладаю купками морква по-корейськи та всі підготовлені інгредієнти. Майонез вичавіть тонкою цівкою між купками інгредієнтів. Готовий салат подавайте до столу.

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