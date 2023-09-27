Готуємо згущене молоко з чотирьох інгредієнтів: 15 хвилин — і насолода готова
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Ви будете їсти її ложками!
Згущене молоко — продукт не найкорисніший, але неймовірно смачний. Його можна їсти і ложками, і додавати в улюблену випічку. Чому б не приготувати його вдома? Якщо ви думаєте, що це складно, цей рецепт для вас.
"УНІАН" пропонує приготувати смачну страву всього з 4 інгредієнтів за 15 хвилин. Ви знатимете, що у складі згущеного молока і більше не купите магазинну насолоду. Спробуємо?
Як приготувати згущене молоко
Інгредієнти:
- молоко — 200 мл.;
- цукрова пудра — 200 г;
- вершкове масло 82% — 1 ч. л.;
- ванілін до смаку.
Спосіб приготування:
- Молоко влийте у високу каструлю із нержавіючої сталі. Нагрійте і додайте шматок вершкового масла і ванілін, додайте цукрову пудру і перемішайте.
- Увімкніть мінімальний вогонь, постійно помішуючи, доведіть до кипіння.
- Після закипання суміш збільште вогонь до середнього. Постійно помішуючи, варіть молоко близько 10-15 хвилин — воно повинно уваритися.
- Як тільки молоко почне густіти, вимкніть вогонь, остудіть до кімнатної температури та поставте в холодильник на кілька годин. Зберігайте продукт у банках із щільно закритою кришкою.
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