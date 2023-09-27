Просто змішайте всі інгредієнти: п’ять хвилин — і аджика по-турецьки на столі
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За хвилину таку закуску зметуть із тарілок
Немає краще соусу до улюблених страв, ніж гостра аджика. Ми звикли готувати її з помідорів і солодкого перцю, змінюючи інші інгредієнти на свій смак.
А що, коли приготувати аджику з волоських горіхів? Заінтриговані? Саме таким рецептом турецької аджики ділиться Shuba. Вона схожа на улюблену нами страву хіба що яскраво-червоним кольором і трохи назвою: турки називають цю страву "аджук". Її їдять, макаючи хлібом, як намазку для тостів або подають як соус для кебабу чи м’яса на грилі.
Як приготувати турецьку аджику
Інгредієнти на 2 порції:
- волоські горіхи — 1/2 склянки;
- паста томатна — 1 ст. л.;
- перцева паста — 2 ст. л.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- паприка мелена — 1 ч. л.;
- зіра — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
- перець червоний мелений — 1 ч. л.;
- сушений чебрець — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Горіхи подрібніть — перекрутіть їх у блендері, поріжте ножем або розкотіть качалкою. Часник очистити та пропустити через прес.
- Горіхи з часником складіть у блендер, додайте решту інгредієнтів, все перемішайте. Не варто довго перемішувати масу – горіхи повинні зберегти структуру та відчуватися у страві
Рекомендуємо подавати турецьку аджику із хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!