Просто змішайте всі інгредієнти: п’ять хвилин — і аджика по-турецьки на столі

За хвилину таку закуску зметуть із тарілок

Немає краще соусу до улюблених страв, ніж гостра аджика. Ми звикли готувати її з помідорів і солодкого перцю, змінюючи інші інгредієнти на свій смак.

А що, коли приготувати аджику з волоських горіхів? Заінтриговані? Саме таким рецептом турецької аджики ділиться Shuba. Вона схожа на улюблену нами страву хіба що яскраво-червоним кольором і трохи назвою: турки називають цю страву "аджук". Її їдять, макаючи хлібом, як намазку для тостів або подають як соус для кебабу чи м’яса на грилі.

Як приготувати турецьку аджику

Інгредієнти на 2 порції:

волоські горіхи — 1/2 склянки;

паста томатна — 1 ст. л.;

перцева паста — 2 ст. л.;

часник, зубчики — 2 шт.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

зіра — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;

перець червоний мелений — 1 ч. л.;

сушений чебрець — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Горіхи подрібніть — перекрутіть їх у блендері, поріжте ножем або розкотіть качалкою. Часник очистити та пропустити через прес. Горіхи з часником складіть у блендер, додайте решту інгредієнтів, все перемішайте. Не варто довго перемішувати масу – горіхи повинні зберегти структуру та відчуватися у страві

Рекомендуємо подавати турецьку аджику із хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!