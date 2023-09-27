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Просто змішайте всі інгредієнти: п’ять хвилин — і аджика по-турецьки на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця намазка завжди буде у вашому холодильнику
Ця намазка завжди буде у вашому холодильнику. Фото shuba.life

За хвилину таку закуску зметуть із тарілок

Немає краще соусу до улюблених страв, ніж гостра аджика. Ми звикли готувати її з помідорів і солодкого перцю, змінюючи інші інгредієнти на свій смак.

А що, коли приготувати аджику з волоських горіхів? Заінтриговані? Саме таким рецептом турецької аджики ділиться Shuba. Вона схожа на улюблену нами страву хіба що яскраво-червоним кольором і трохи назвою: турки називають цю страву "аджук". Її їдять, макаючи хлібом, як намазку для тостів або подають як соус для кебабу чи м’яса на грилі.

Як приготувати турецьку аджику

Інгредієнти на 2 порції:

  • волоські горіхи — 1/2 склянки;
  • паста томатна — 1 ст. л.;
  • перцева паста — 2 ст. л.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • зіра — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1/2 ч. л.;
  • перець червоний мелений — 1 ч. л.;
  • сушений чебрець — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Горіхи подрібніть — перекрутіть їх у блендері, поріжте ножем або розкотіть качалкою. Часник очистити та пропустити через прес.
  2. Горіхи з часником складіть у блендер, додайте решту інгредієнтів, все перемішайте. Не варто довго перемішувати масу – горіхи повинні зберегти структуру та відчуватися у страві

Рекомендуємо подавати турецьку аджику із хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Туреччина #Рецепт #Готуємо вдома #аджика