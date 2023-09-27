За цю халву діти влаштують бійку: вам не знадобиться навіть цукор
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Три інгредієнти, трохи часу – і страва на столі!
Напевно, немає людини, яка не любить побалувати себе халвою. Ця східна насолода популярна у всьому світі. Існує багато різновидів халви – з кунжуту, насіння соняшника, борошна, з додаванням сухофруктів чи горіхів.
Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо халву вдома. Зробити це простіше, ніж ви думаєте: нам знадобиться лише мед, волоські горіхи та цукор. Вам не доведеться метушитися по кухні — з приготуванням улюбленої солодощі впорається навіть кулінар-початківець.
Як приготувати халву з волоських горіхів
Інгредієнти на 4 порції:
- волоські горіхи — 800 г;
- мед — 500 г;
- цукор — 100 г.
Спосіб приготування:
- Волоські горіхи поріжте ножем на маленькі шматочки та обсмажте на сухій сковороді до світло-коричневого кольору.
- Мед нагрійте на маленькому вогні. Уваріть половину, помішуючи. До меду додайте цукор і нагрівайте доти, доки не розчиниться.
- Додайте волоські горіхи, перемішайте і варіть ще кілька хвилин.
- Дошку застелите харчовою плівкою, змочіть холодною водою і викладіть готову халву. Розрівняйте її до товщини 1 см.
- Готовій халві дайте охолонути, наріжте ромбиками або квадратиками та подавайте.
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