За цю халву діти влаштують бійку: вам не знадобиться навіть цукор

Три інгредієнти, трохи часу – і страва на столі!

Напевно, немає людини, яка не любить побалувати себе халвою. Ця східна насолода популярна у всьому світі. Існує багато різновидів халви – з кунжуту, насіння соняшника, борошна, з додаванням сухофруктів чи горіхів.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо халву вдома. Зробити це простіше, ніж ви думаєте: нам знадобиться лише мед, волоські горіхи та цукор. Вам не доведеться метушитися по кухні — з приготуванням улюбленої солодощі впорається навіть кулінар-початківець.

Як приготувати халву з волоських горіхів

Інгредієнти на 4 порції:

волоські горіхи — 800 г;

мед — 500 г;

цукор — 100 г.

Спосіб приготування:

Волоські горіхи поріжте ножем на маленькі шматочки та обсмажте на сухій сковороді до світло-коричневого кольору. Мед нагрійте на маленькому вогні. Уваріть половину, помішуючи. До меду додайте цукор і нагрівайте доти, доки не розчиниться. Додайте волоські горіхи, перемішайте і варіть ще кілька хвилин. Дошку застелите харчовою плівкою, змочіть холодною водою і викладіть готову халву. Розрівняйте її до товщини 1 см. Готовій халві дайте охолонути, наріжте ромбиками або квадратиками та подавайте.

Любителям солодощів рекомендуємо також приготувати мармелад із яблук за рецептом "Телеграфа". У це складно повірити, але вам знадобиться трохи часу та прості продукти.