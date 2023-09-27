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За цю халву діти влаштують бійку: вам не знадобиться навіть цукор

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви швидко приготуєте та швидко з’їсте
Ви швидко приготуєте та швидко з’їсте. Фото shuba.life

Три інгредієнти, трохи часу – і страва на столі!

Напевно, немає людини, яка не любить побалувати себе халвою. Ця східна насолода популярна у всьому світі. Існує багато різновидів халви – з кунжуту, насіння соняшника, борошна, з додаванням сухофруктів чи горіхів.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо халву вдома. Зробити це простіше, ніж ви думаєте: нам знадобиться лише мед, волоські горіхи та цукор. Вам не доведеться метушитися по кухні — з приготуванням улюбленої солодощі впорається навіть кулінар-початківець.

Як приготувати халву з волоських горіхів

Інгредієнти на 4 порції:

  • волоські горіхи — 800 г;
  • мед — 500 г;
  • цукор — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Волоські горіхи поріжте ножем на маленькі шматочки та обсмажте на сухій сковороді до світло-коричневого кольору.
  2. Мед нагрійте на маленькому вогні. Уваріть половину, помішуючи. До меду додайте цукор і нагрівайте доти, доки не розчиниться.
  3. Додайте волоські горіхи, перемішайте і варіть ще кілька хвилин.
  4. Дошку застелите харчовою плівкою, змочіть холодною водою і викладіть готову халву. Розрівняйте її до товщини 1 см.
  5. Готовій халві дайте охолонути, наріжте ромбиками або квадратиками та подавайте.

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#Рецепт #Халва #Готуємо вдома