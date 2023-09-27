Такої рибки ви ще не куштували: кухарі розкрили секрет приготування найніжнішої скумбрії

Риба за цим рецептом виходить шалено смачною

Ми розповідали, як смачно запекти скумбрію в духовці. Тепер ділимось ще одним рецептом, який найкраще розкриває смак риби.

За рецептом, яким поділились на ProstoWay, скумбрія виходить дуже смачна, соковита, ароматна та корисна. Страва готується буквально за 10 хвилин, а ще вона відмінно підійде для салатів.

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Половинка лимона

Лавровий лист – 3 шт.

Кріп – 3 гілочки

Сіль – 1 стол.

Спосіб приготування:

Якщо риба була заморожена, розморозьте її заздалегідь. Очистіть її і випатрайте, особливо приділіть увагу видаленню чорної плівочки всередині черевця, вона сильно гірчить. Рибу добре промийте, паперовими рушниками заберіть зайву вологу. У каструлю влийте 1,5 л води. Додайте туди сіль, лавровий лист, вичавіть сік половини лимона і і сам лимон теж закиньте у воду. Кріп (можна будь-яку іншу зелень) дрібно наріжте і також додайте. Поставте маринад на вогонь і доведіть до кипіння. Тим часом наріжте скумбрію. Повинні вийти порційні шматочки. Коли вода закипить, опустіть у неї шматочки риби. Після повторного закипання зменшіть вогонь і варіть рибу строго протягом 5 хвилин, не довше.

Таку рибу вже можна подавати. Вона дуже смачна в салатах або з гарніром, наприклад, картопляним пюре.