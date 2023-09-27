Так квасять капусту у Грузії: жодної баночки не залишиться

Чудовий рецепт заготівлі на зиму і не тільки

Розповідаємо, як грузинським методом заквасити капусту на зиму. Завдяки наявності буряка вона чимось схожа на цілком український рецепт — "Рожеву пелюстку", але все ж відмінності є.

Грузини квасять капусту зі свіжою петрушкою, селерою з додаванням великої кількості часнику. Розсіл перед заливанням потрібно обов'язково процідити. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

Капуста – 2,5 кг

Буряк – 700-800 г

Петрушка – 250-300 г

Селера – 400 г

Часник – 12 зубчиків

Гострий мелений перець – 2 ч. л.

Чорний перець горошком, насіння коріандру – по 1 ч. л.

Сіль – 50-60 г

Цукор – 20 г

Лаврове листя – 3 шт.

Вода – 3 л

Спосіб приготування:

Воду для розсолу виливаємо в глибоку каструлю. Додаємо до нього цукор, сіль, коріандр, перець горошком, лаврове листя. Ставимо все на вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо все 10 хвилин. Селеру нарізаємо середніми кільцями. До неї додаємо крупно нарізану петрушку і буряк, накришений крупною соломкою. Все посипаємо гострим перцем і перемішуємо. Капусту нарізаємо великими скибочками. Приступаємо до викладання шарів. У банку викладаємо перший шар овочевої суміші. Додаємо 2 зубчики часнику, утрамбовуємо капусту. І так продовжуємо шарами, доки овочі не закінчаться. Проціджуємо розсіл і заливаємо його в банку. Накриваємо кришкою, але не закриваємо, і відправляємо капусту в тепле місце.

За кілька днів закуска буде готова до вживання. Також ми розповідали про традиційний спосіб квашення капусти.