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Так квасять капусту у Грузії: жодної баночки не залишиться

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте таку капусту — і точно будете повторювати
Спробуйте таку капусту — і точно будете повторювати. Фото Сегодня

Чудовий рецепт заготівлі на зиму і не тільки

Розповідаємо, як грузинським методом заквасити капусту на зиму. Завдяки наявності буряка вона чимось схожа на цілком український рецепт — "Рожеву пелюстку", але все ж відмінності є.

Грузини квасять капусту зі свіжою петрушкою, селерою з додаванням великої кількості часнику. Розсіл перед заливанням потрібно обов'язково процідити. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".

Інгредієнти:

  • Капуста – 2,5 кг
  • Буряк – 700-800 г
  • Петрушка – 250-300 г
  • Селера – 400 г
  • Часник – 12 зубчиків
  • Гострий мелений перець – 2 ч. л.
  • Чорний перець горошком, насіння коріандру – по 1 ч. л.
  • Сіль – 50-60 г
  • Цукор – 20 г
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Вода – 3 л

Спосіб приготування:

  1. Воду для розсолу виливаємо в глибоку каструлю. Додаємо до нього цукор, сіль, коріандр, перець горошком, лаврове листя.
  2. Ставимо все на вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо все 10 хвилин.
  3. Селеру нарізаємо середніми кільцями. До неї додаємо крупно нарізану петрушку і буряк, накришений крупною соломкою. Все посипаємо гострим перцем і перемішуємо.
  4. Капусту нарізаємо великими скибочками. Приступаємо до викладання шарів.
  5. У банку викладаємо перший шар овочевої суміші. Додаємо 2 зубчики часнику, утрамбовуємо капусту. І так продовжуємо шарами, доки овочі не закінчаться.
  6. Проціджуємо розсіл і заливаємо його в банку. Накриваємо кришкою, але не закриваємо, і відправляємо капусту в тепле місце.

За кілька днів закуска буде готова до вживання. Також ми розповідали про традиційний спосіб квашення капусти.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Капуста #Заготівля