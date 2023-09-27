Так квасять капусту у Грузії: жодної баночки не залишиться
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Чудовий рецепт заготівлі на зиму і не тільки
Розповідаємо, як грузинським методом заквасити капусту на зиму. Завдяки наявності буряка вона чимось схожа на цілком український рецепт — "Рожеву пелюстку", але все ж відмінності є.
Грузини квасять капусту зі свіжою петрушкою, селерою з додаванням великої кількості часнику. Розсіл перед заливанням потрібно обов'язково процідити. Рецептом поділились на порталі "Сьогодні".
Інгредієнти:
- Капуста – 2,5 кг
- Буряк – 700-800 г
- Петрушка – 250-300 г
- Селера – 400 г
- Часник – 12 зубчиків
- Гострий мелений перець – 2 ч. л.
- Чорний перець горошком, насіння коріандру – по 1 ч. л.
- Сіль – 50-60 г
- Цукор – 20 г
- Лаврове листя – 3 шт.
- Вода – 3 л
Спосіб приготування:
- Воду для розсолу виливаємо в глибоку каструлю. Додаємо до нього цукор, сіль, коріандр, перець горошком, лаврове листя.
- Ставимо все на вогонь і доводимо до кипіння. Готуємо все 10 хвилин.
- Селеру нарізаємо середніми кільцями. До неї додаємо крупно нарізану петрушку і буряк, накришений крупною соломкою. Все посипаємо гострим перцем і перемішуємо.
- Капусту нарізаємо великими скибочками. Приступаємо до викладання шарів.
- У банку викладаємо перший шар овочевої суміші. Додаємо 2 зубчики часнику, утрамбовуємо капусту. І так продовжуємо шарами, доки овочі не закінчаться.
- Проціджуємо розсіл і заливаємо його в банку. Накриваємо кришкою, але не закриваємо, і відправляємо капусту в тепле місце.
За кілька днів закуска буде готова до вживання. Також ми розповідали про традиційний спосіб квашення капусти.