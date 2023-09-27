Всього 10 хвилин — і салат на столі: фантастичний рецепт з кількох інгредієнтів
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Простий салат з консервованим тунцем
Ми розповідали, як приготувати ситний салат з баклажанами. Якщо ж вам хочеться чогось простого та дієтичного, зверніть увагу на цей рецепт салату з консервованим тунцем.
Така страва може стати корисним перекусом або повноцінною збалансованою вечерею. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Тунець консервований – 200 г
- Помідори – 2 шт.
- Огірки – 2 шт.
- Листя салату – 50 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль – до смаку
- Оливкова олія – 1 стол. ложка
Спосіб приготування:
- Консервований тунець найкраще брати філе, без олії. Але можна і олійного — тоді цією ж олією можна заправити салат.
- Свіже листя салату перебираємо, відокремлюємо один від одного. Промиваємо кожен лист під холодною проточною водою. Викладаємо на рушник та даємо просохнути. Сухе листя руками рвемо на шматочки і викладаємо на салатник. Свіжі миті помідори нарізаємо та додаємо. Та саме робимо з огірками.
- Цибулю чистимо від лушпиння, промиваємо і нарізаємо півкільцями. Додаємо. Кладемо в салатник консервований тунець, до свого смаку солимо і перчимо. Ретельно перемішуємо.
Такий салат можна подавати як корисне перекушування або навіть легку повноцінну вечерю. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.