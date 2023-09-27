Всього 10 хвилин — і салат на столі: фантастичний рецепт з кількох інгредієнтів

Простий салат з консервованим тунцем

Ми розповідали, як приготувати ситний салат з баклажанами. Якщо ж вам хочеться чогось простого та дієтичного, зверніть увагу на цей рецепт салату з консервованим тунцем.

Така страва може стати корисним перекусом або повноцінною збалансованою вечерею. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Тунець консервований – 200 г

Помідори – 2 шт.

Огірки – 2 шт.

Листя салату – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль – до смаку

Оливкова олія – 1 стол. ложка

Спосіб приготування:

Консервований тунець найкраще брати філе, без олії. Але можна і олійного — тоді цією ж олією можна заправити салат. Свіже листя салату перебираємо, відокремлюємо один від одного. Промиваємо кожен лист під холодною проточною водою. Викладаємо на рушник та даємо просохнути. Сухе листя руками рвемо на шматочки і викладаємо на салатник. Свіжі миті помідори нарізаємо та додаємо. Та саме робимо з огірками. Цибулю чистимо від лушпиння, промиваємо і нарізаємо півкільцями. Додаємо. Кладемо в салатник консервований тунець, до свого смаку солимо і перчимо. Ретельно перемішуємо.

Такий салат можна подавати як корисне перекушування або навіть легку повноцінну вечерю. Також ми розповідали, як смачно приготувати скумбрію.