Оладки будуть пишними як хмарка і неймовірно корисними: готуватимете тільки за цим рецептом

Приготувати такі оладки — простіше простого

Пишні та ароматні оладки здатні зробити ваш ранок незабутнім, а гарбузові оладки – ще і яскравим. І якщо ви ніколи не куштували таку незвичайну страву, то цей рецепт саме для вас.

Такі оладки за рецептом "УНІАН" вийдуть неймовірно смачними, ніжними та апетитними. Гарбуз робить страву незвичайною на смак і надає особливої легкості. Крім того, завдяки овочу виглядають дуже апетитними. Ідемо готувати?

Як приготувати солодкі оладки на кефірі

Інгредієнти:

гарбуз — 200 р.;

яйце — 200 р.;

сіль — щіпка.;

цукор — 2 ч.л.;

кефір (можна замінити молоком) — 250 мл;

сода — 0.5 ч. л.;

борошно — 150 р.;

соняшникова олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити від серцевини та насіння, натерти на дрібній тертці. Натертий гарбуз необхідно змішати з яйцем, сіллю та цукром. В отриману масу потрібно додати кефір із содою, все ретельно перемішати. Борошно потрібно кілька разів просіяти та додати порціями в тісто. Соняшникову олію розігріти на сковороді та ложкою викладе оладки. Обсмажувати їх потрібно по 3-5 хвилин із кожного боку.

Найкраще гарбузові оладки поєднуються з солодким медом. Смачного!