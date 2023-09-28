Рус

Страва із самого Привозу: готуємо форшмак за одеським рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найсмачніший форшмак готується саме так! Новина оновлена 28 вересня 2023, 07:19
Найсмачніший форшмак готується саме так!. Фото pinterest.com

Ця закуска стане улюбленою у всіх

Форшмак – частий гість на святковому столі та на сімейному обіді. Рецептів його — видимо-невидимо, адже кожен кулінар готує страву по-своєму.

"Главред" пропонує приготувати цю страву за одеським рецептом. Він напрочуд простий у приготуванні, до того ж ви можете додати інгредієнти на свій смак, наприклад, яблуко або плавлений сирок. Намазуйте його на хліб або грінки, подавайте на сніданок або як доповнення до основних страв — форшмаку будуть раді завжди!

Як готувати форшмак по-одеськи

Інгредієнти:

  • оселедець — 200 г;
  • яйця відварені — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • цукор — половина ч. л.;
  • перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Оселедець очистьте, помийте, наріжте невеликими кубиками та відправте в блендер.
  2. Яйця попередньо остудіть, почистьте і відправте в блендер до оселедця.
  3. Цибулю почистьте, половину відправте до оселедця та яєць. Туди ж додайте цукор, перець, влийте оливкову олію, розм’якшене вершкове масло та оцет. За бажанням можете додати трохи кислого яблука.
  4. Все збивайте 2 хвилини до однорідного стану.

Готовий форшмак намажте на шматочки житнього чорного хліба змастити форшмак або грінки з білого хліба, прикрасьте гілочкою кропу або петрушки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома #намазка