Страва із самого Привозу: готуємо форшмак за одеським рецептом

Ця закуска стане улюбленою у всіх

Форшмак – частий гість на святковому столі та на сімейному обіді. Рецептів його — видимо-невидимо, адже кожен кулінар готує страву по-своєму.

"Главред" пропонує приготувати цю страву за одеським рецептом. Він напрочуд простий у приготуванні, до того ж ви можете додати інгредієнти на свій смак, наприклад, яблуко або плавлений сирок. Намазуйте його на хліб або грінки, подавайте на сніданок або як доповнення до основних страв — форшмаку будуть раді завжди!

Як готувати форшмак по-одеськи

Інгредієнти:

оселедець — 200 г;

яйця відварені — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

масло вершкове — 50 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

оцет — 1 ч. л.;

цукор — половина ч. л.;

перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Оселедець очистьте, помийте, наріжте невеликими кубиками та відправте в блендер. Яйця попередньо остудіть, почистьте і відправте в блендер до оселедця. Цибулю почистьте, половину відправте до оселедця та яєць. Туди ж додайте цукор, перець, влийте оливкову олію, розм’якшене вершкове масло та оцет. За бажанням можете додати трохи кислого яблука. Все збивайте 2 хвилини до однорідного стану.

Готовий форшмак намажте на шматочки житнього чорного хліба змастити форшмак або грінки з білого хліба, прикрасьте гілочкою кропу або петрушки.