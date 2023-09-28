Страва із самого Привозу: готуємо форшмак за одеським рецептом
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Ця закуска стане улюбленою у всіх
Форшмак – частий гість на святковому столі та на сімейному обіді. Рецептів його — видимо-невидимо, адже кожен кулінар готує страву по-своєму.
"Главред" пропонує приготувати цю страву за одеським рецептом. Він напрочуд простий у приготуванні, до того ж ви можете додати інгредієнти на свій смак, наприклад, яблуко або плавлений сирок. Намазуйте його на хліб або грінки, подавайте на сніданок або як доповнення до основних страв — форшмаку будуть раді завжди!
Як готувати форшмак по-одеськи
Інгредієнти:
- оселедець — 200 г;
- яйця відварені — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- масло вершкове — 50 г;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- цукор — половина ч. л.;
- перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Оселедець очистьте, помийте, наріжте невеликими кубиками та відправте в блендер.
- Яйця попередньо остудіть, почистьте і відправте в блендер до оселедця.
- Цибулю почистьте, половину відправте до оселедця та яєць. Туди ж додайте цукор, перець, влийте оливкову олію, розм’якшене вершкове масло та оцет. За бажанням можете додати трохи кислого яблука.
- Все збивайте 2 хвилини до однорідного стану.
Готовий форшмак намажте на шматочки житнього чорного хліба змастити форшмак або грінки з білого хліба, прикрасьте гілочкою кропу або петрушки.