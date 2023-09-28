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Сніданок по-американськи: простий рецепт фантастично смачного омлету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Проста та корисна страва
Проста та корисна страва. Фото mlynci.com.ua

Приготувати такий сніданок не складе особливих труднощів

Пишний та ситний омлет – найпопулярніший сніданок. Цю смачну, корисну та поживну страву люблять як дорослі, так і діти.

Сьогодні разом із "Різні млинці" "побуваємо" в Америці та приготуємо фірмовий американський сніданок – ситний омлет. Корисну страву приготувати досить швидко, а від її смаку сім’я прийде у неймовірне захоплення! Така смакота швидко розбудить усіх. Не вірите – перевірте!

Як приготувати омлет по-американськи

Інгредієнти:

  • 4 яйця;
  • 100 г бекону (можна взяти шинку, ковбасу чи м’ясо курки);
  • 1 помідор;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 ст. л. молока;
  • 2 дрібки солі;
  • 3 дрібки подрібненої зелені — петрушки, кропу, зеленої цибулі;
  • 1 ст. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

  1. Бекон нарізаємо соломкою.
  2. Часник нарізаємо соломкою, натираємо на великій тертці або пропускаємо через прес.
  3. Бекон разом з часником відправляємо в сковороду з олією і смажимо до золотистої скоринки бекону.
  4. Молоко та яйця збиваємо вилкою, солимо. Отриманою сумішшю заливаємо бекон і смажимо до напівготовності.
  5. Помідор миємо, нарізаємо довільно і викладаємо на омлет. Накриваємо кришкою та смажимо ще 1 хвилину.

Готовий омлет посипаємо зеленню і подаємо разом із домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного.

Теги:
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