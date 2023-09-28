Сніданок по-американськи: простий рецепт фантастично смачного омлету
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Приготувати такий сніданок не складе особливих труднощів
Пишний та ситний омлет – найпопулярніший сніданок. Цю смачну, корисну та поживну страву люблять як дорослі, так і діти.
Сьогодні разом із "Різні млинці" "побуваємо" в Америці та приготуємо фірмовий американський сніданок – ситний омлет. Корисну страву приготувати досить швидко, а від її смаку сім’я прийде у неймовірне захоплення! Така смакота швидко розбудить усіх. Не вірите – перевірте!
Як приготувати омлет по-американськи
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 100 г бекону (можна взяти шинку, ковбасу чи м’ясо курки);
- 1 помідор;
- 1 зубчик часнику;
- 2 ст. л. молока;
- 2 дрібки солі;
- 3 дрібки подрібненої зелені — петрушки, кропу, зеленої цибулі;
- 1 ст. л. рослинної олії.
Спосіб приготування:
- Бекон нарізаємо соломкою.
- Часник нарізаємо соломкою, натираємо на великій тертці або пропускаємо через прес.
- Бекон разом з часником відправляємо в сковороду з олією і смажимо до золотистої скоринки бекону.
- Молоко та яйця збиваємо вилкою, солимо. Отриманою сумішшю заливаємо бекон і смажимо до напівготовності.
- Помідор миємо, нарізаємо довільно і викладаємо на омлет. Накриваємо кришкою та смажимо ще 1 хвилину.
Готовий омлет посипаємо зеленню і подаємо разом із домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного.