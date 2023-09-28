Сніданок по-американськи: простий рецепт фантастично смачного омлету

Приготувати такий сніданок не складе особливих труднощів

Пишний та ситний омлет – найпопулярніший сніданок. Цю смачну, корисну та поживну страву люблять як дорослі, так і діти.

Сьогодні разом із "Різні млинці" "побуваємо" в Америці та приготуємо фірмовий американський сніданок – ситний омлет. Корисну страву приготувати досить швидко, а від її смаку сім’я прийде у неймовірне захоплення! Така смакота швидко розбудить усіх. Не вірите – перевірте!

Як приготувати омлет по-американськи

Інгредієнти:

4 яйця;

100 г бекону (можна взяти шинку, ковбасу чи м’ясо курки);

1 помідор;

1 зубчик часнику;

2 ст. л. молока;

2 дрібки солі;

3 дрібки подрібненої зелені — петрушки, кропу, зеленої цибулі;

1 ст. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

Бекон нарізаємо соломкою. Часник нарізаємо соломкою, натираємо на великій тертці або пропускаємо через прес. Бекон разом з часником відправляємо в сковороду з олією і смажимо до золотистої скоринки бекону. Молоко та яйця збиваємо вилкою, солимо. Отриманою сумішшю заливаємо бекон і смажимо до напівготовності. Помідор миємо, нарізаємо довільно і викладаємо на омлет. Накриваємо кришкою та смажимо ще 1 хвилину.

Готовий омлет посипаємо зеленню і подаємо разом із домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Смачного.