Ви приготуєте гарячі бутерброди за цим рецептом за п’ять хвилин, а з’їсте ще швидше
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Пару хвилин часу, прості продукти — і сніданок на столі
До щоденного сніданку у нас дуже багато вимог. Він має бути смачним, наситити нас і приготувати його потрібно швидко.
Саме такий сніданок ми із "Главредом" зараз і приготуємо. Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром — це неймовірно просте у приготуванні страву, але їх хрускіт і соковиту начинку оцінять все з першого шматочка. Приготуйте та подивіться – такі бутерброди можна подавати навіть до святкового столу!
Як швидко приготувати гарячі бутерброди
Інгредієнти:
- тостовий хліб — 8 шматочків;
- ковбаса (будь-яка) — 120 г;
- сир твердий — 100 г;
- цибуля салатна;
- помідори (можна замінити на болгарський перець) — 2 шт.;
- кетчуп, майонез — до свого смаку;
- оливки.
Спосіб приготування:
- Ковбасу почистьте від шкірки, натерти на великій тертці або наріжте невеликими шматочками.
- Сир натріть на тертці, змішайте з ковбасою.
- Цибулю помийте, очистьте, половину головки дрібно наріжте.
- Помідори (болгарський перець) помийте, наріжте невеликими кубиками.
- Сметану, цибулю, сир, кетчуп та майонез ретельно перемішайте, додайте за бажанням оливки. Начинкою, що вийшла, змастіть шматочки тостового хліба.
- Духовку розігрійте до 200 градусів, деко застеліть пергаментним папером.
- На деко перекладіть бутерброди, відправте в духовку на 7-8 хвилин.
Готову страву разом з ароматною кавою подавайте до столу. Насолоджуйтесь, смачного.