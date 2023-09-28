Ви приготуєте гарячі бутерброди за цим рецептом за п’ять хвилин, а з’їсте ще швидше

Пару хвилин часу, прості продукти — і сніданок на столі

До щоденного сніданку у нас дуже багато вимог. Він має бути смачним, наситити нас і приготувати його потрібно швидко.

Саме такий сніданок ми із "Главредом" зараз і приготуємо. Гарячі бутерброди з ковбасою і сиром — це неймовірно просте у приготуванні страву, але їх хрускіт і соковиту начинку оцінять все з першого шматочка. Приготуйте та подивіться – такі бутерброди можна подавати навіть до святкового столу!

Як швидко приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

тостовий хліб — 8 шматочків;

ковбаса (будь-яка) — 120 г;

сир твердий — 100 г;

цибуля салатна;

помідори (можна замінити на болгарський перець) — 2 шт.;

кетчуп, майонез — до свого смаку;

оливки.

Спосіб приготування:

Ковбасу почистьте від шкірки, натерти на великій тертці або наріжте невеликими шматочками. Сир натріть на тертці, змішайте з ковбасою. Цибулю помийте, очистьте, половину головки дрібно наріжте. Помідори (болгарський перець) помийте, наріжте невеликими кубиками. Сметану, цибулю, сир, кетчуп та майонез ретельно перемішайте, додайте за бажанням оливки. Начинкою, що вийшла, змастіть шматочки тостового хліба. Духовку розігрійте до 200 градусів, деко застеліть пергаментним папером. На деко перекладіть бутерброди, відправте в духовку на 7-8 хвилин.

Готову страву разом з ароматною кавою подавайте до столу. Насолоджуйтесь, смачного.