Просто пара картоплин та борошно — і пончики вийдуть пишними як пух
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Прості інгредієнти, трохи часу – і пончики на столі
Смажені пончики пам’ятаємо з дитинства. Ми любимо їх за приголомшливий смак, хрумкість і неймовірний аромат.
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати найпростіші пончики з картоплі. Їх секрет у тому, що вам потрібні лише найпростіші інгредієнти, а замість кефіру (молока) ми використовуватимемо картопляний відвар. У це складно повірити, але пончики вийдуть дуже пишними та хрусткими – їх буде не соромно і на святковий стіл поставити!
Як приготувати пончики з картоплею
Інгредієнти:
- борошно — 600 г;
- картопля – 2 шт.;
- сіль — 1 щіпка;
- цукор – 1 ст.
- дріжджі – 1 ч. л.;
- відвар картопляний – 500 мл;
- соняшникова олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Очищену картоплю відварюємо до м’якості, перетворюємо на пюре.
- У пюре вливаємо картопляний відвар, солимо, додаємо цукровий пісок, все добре перемішуємо.
- Коли картопляну суміш охолоне, додаємо дріжджі та добре перемішуємо.
- В отриману масу додаємо просіяне борошно замішуємо тісто, накриваємо тарілкою. Залишаємо тісто відпочити, поки воно не збільшиться у розмірах.
- Тісто поливаємо олією, вимішуємо заново. Розділяємо його на невеликі шматочки розміром із дитячий кулак, робимо в кожному отворі і трохи розтягуємо.
- У сковороді розігріваємо масло, викладаємо пончики і обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
За бажання посипте цукровою пудрою і подавайте з улюбленим напоєм. Смачного!