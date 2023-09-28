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Просто пара картоплин та борошно — і пончики вийдуть пишними як пух

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку смакоту проситимуть постійно
Таку смакоту проситимуть постійно. Фото babusyni-retsepty

Прості інгредієнти, трохи часу – і пончики на столі

Смажені пончики пам’ятаємо з дитинства. Ми любимо їх за приголомшливий смак, хрумкість і неймовірний аромат.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати найпростіші пончики з картоплі. Їх секрет у тому, що вам потрібні лише найпростіші інгредієнти, а замість кефіру (молока) ми використовуватимемо картопляний відвар. У це складно повірити, але пончики вийдуть дуже пишними та хрусткими – їх буде не соромно і на святковий стіл поставити!

Як приготувати пончики з картоплею

Інгредієнти:

  • борошно — 600 г;
  • картопля – 2 шт.;
  • сіль — 1 щіпка;
  • цукор – 1 ст.
  • дріжджі – 1 ч. л.;
  • відвар картопляний – 500 мл;
  • соняшникова олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Очищену картоплю відварюємо до м’якості, перетворюємо на пюре.
  2. У пюре вливаємо картопляний відвар, солимо, додаємо цукровий пісок, все добре перемішуємо.
  3. Коли картопляну суміш охолоне, додаємо дріжджі та добре перемішуємо.
  4. В отриману масу додаємо просіяне борошно замішуємо тісто, накриваємо тарілкою. Залишаємо тісто відпочити, поки воно не збільшиться у розмірах.
  5. Тісто поливаємо олією, вимішуємо заново. Розділяємо його на невеликі шматочки розміром із дитячий кулак, робимо в кожному отворі і трохи розтягуємо.
  6. У сковороді розігріваємо масло, викладаємо пончики і обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

За бажання посипте цукровою пудрою і подавайте з улюбленим напоєм. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Картопля #Пончики #Готуємо вдома