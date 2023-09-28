Просто пара картоплин та борошно — і пончики вийдуть пишними як пух

Прості інгредієнти, трохи часу – і пончики на столі

Смажені пончики пам’ятаємо з дитинства. Ми любимо їх за приголомшливий смак, хрумкість і неймовірний аромат.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати найпростіші пончики з картоплі. Їх секрет у тому, що вам потрібні лише найпростіші інгредієнти, а замість кефіру (молока) ми використовуватимемо картопляний відвар. У це складно повірити, але пончики вийдуть дуже пишними та хрусткими – їх буде не соромно і на святковий стіл поставити!

Як приготувати пончики з картоплею

Інгредієнти:

борошно — 600 г;

картопля – 2 шт.;

сіль — 1 щіпка;

цукор – 1 ст.

дріжджі – 1 ч. л.;

відвар картопляний – 500 мл;

соняшникова олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Очищену картоплю відварюємо до м’якості, перетворюємо на пюре. У пюре вливаємо картопляний відвар, солимо, додаємо цукровий пісок, все добре перемішуємо. Коли картопляну суміш охолоне, додаємо дріжджі та добре перемішуємо. В отриману масу додаємо просіяне борошно замішуємо тісто, накриваємо тарілкою. Залишаємо тісто відпочити, поки воно не збільшиться у розмірах. Тісто поливаємо олією, вимішуємо заново. Розділяємо його на невеликі шматочки розміром із дитячий кулак, робимо в кожному отворі і трохи розтягуємо. У сковороді розігріваємо масло, викладаємо пончики і обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

За бажання посипте цукровою пудрою і подавайте з улюбленим напоєм. Смачного!