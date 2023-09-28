Цибуля, морква та секретний інгредієнт: така намазка завжди буде у вашому холодильнику

Вам знадобляться нескладні продукти та небагато часу

Любите різноманітні паштети? Тоді цей рецепт намазки точно для вас.

Таку овочеву намазку за рецептом "Фокуса" можна подавати як закуску на бутербродах. Готується ця закуска швидко, а в її складі звичайні та бюджетні продукти. Особливого смаку блюду надають солоні огірки.

Як приготувати намазку із солоними огірками

Інгредієнти:

солоні огірки — 3 шт.;

одна цибулина;

одна середня морквина;

один зубчик часнику;

майонез, сіль, чорний мелений перець, олія.

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти: цибулю та моркву помийте, очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці. Обсмажте овочі на олії до м’якості. Солоні огірки натріть на великій тертці та відіжміть сік, що виділився. Додайте їх до овочів і обсмажуйте, поки не випарується весь сік — це піде близько 10 хвилин. Вимкніть вогонь, дайте овочам трохи охолонути, Овочі перекладіть у салатник, додайте до них майонез, пропущений через часник. Посоліть, поперчіть намазку, все перемішайте. За бажання можете додати зварене круто яйце.

Подавайте намазку на підсмажених шматочках чорного хліба за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!