Для тих, кому набридла звичайна риба: за цим рецептом її зметуть за секунди

Соковита та ароматна рибка сподобається всім

Любите рибу, але вже перепробували абсолютно всі рецепти? Тоді пропонуємо вам запекти рибу у лаваші.

Така страва за рецептом Shuba вийде соковитою та ароматною. Лаваш допоможе зберегти соковитість риби та сприятиме рівномірному розподілу тепла під час запікання. Ця проста та оригінальна страва припаде до смаку всім.

Як приготувати рибу в лаваші

Інгредієнти на 4 порції:

риба біла, філе — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

томати — 1 шт.;

шпинат — 100 г;

масло вершкове 73% — 40 г;

тонкий лаваш — 2 шт.;

приправа до риби, зелень, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Філе риби промийте, додайте сіль, перець, спеції. Загорніть її у фольгу, відправте в духовку на 10 хвилин за температури 180°C. Цибулю помийте, очистьте і дрібно наріжте. Обсмажте його на олії до золотистої скоринки. Додайте подрібнений шпинат і готуйте кілька хвилин, помішуючи. Помідор помийте, обсушіть і наріжте скибочками. На листи лаваша порівну розкладіть рибу, помідор та шпинат із цибулею, загорніть щільними рулетами. Отримані рулети покладіть у форму і запікайте до рум’яної скоринки — у вас це піде близько 10-15 хвилин. Прикрасьте зеленню та подавайте до столу.

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