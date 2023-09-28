За таким "тортом" нудьгуватимете взимку: незвичайний рецепт солодощів з кабачка

Торт можна подавати і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок

Кабачок — один із найпопулярніших сезонних овочів. Ми вже готували з нього неймовірну кількість страв — від кабачків по-французськи до овочевої ікри.

Shuba рекомендує приготувати з кабачків фантастичну смакоту — овочевий торт. Це чудова ідея для святкового столу – його красиві шматочки прикрасять будь-який стіл. Щоправда, ненадовго — з’їдять такий тортик миттєво.

Як приготувати кабачковий торт

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачки великі — 2 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

борошно пшеничне — 4 ст. л.;

рослинна олія — до свого смаку.

Для крему:

вершковий сир — 150 г;

кріп, пучок — 1 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

майонез 72% — 100 р.

Спосіб приготування:

Кабачки очистьте, натріть на великій тертці миску. Додайте до них цукор та сіль, все ретельно перемішайте та залиште "відпочити". Через 20 хвилин відкиньте масу на друшляк і дайте зайвій воді стекти. Відіжміть масу руками та перекладіть в чисту миску. Додайте яйця, борошно і ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з олією. Тісто налийте в сковороду таким чином, щоб вийшов млинець, обсмажте з обох боків приблизно по 2 хвилини. Так само вчиніть з тістом, що залишився, укладаючи готові млинці на окремі тарілки. У вас має вийти три млинці. Кріп помийте, висушіть і дрібно наріжте. Додайте до нього пропущений через прес часник, вершковий сир та майонез, посоліть і поперчіть до свого смаку, перемішайте. Середнього розміру помідори вимийте, наріжте кружальцями. Перший млинець змастіть кремом, зверху викладіть кружечки помідорів. Також вчиніть і з млинцями, що залишилися. Перед подачею дайте настоятися торту в прохолодному місці.

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