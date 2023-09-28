За таким "тортом" нудьгуватимете взимку: незвичайний рецепт солодощів з кабачка
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Торт можна подавати і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок
Кабачок — один із найпопулярніших сезонних овочів. Ми вже готували з нього неймовірну кількість страв — від кабачків по-французськи до овочевої ікри.
Shuba рекомендує приготувати з кабачків фантастичну смакоту — овочевий торт. Це чудова ідея для святкового столу – його красиві шматочки прикрасять будь-який стіл. Щоправда, ненадовго — з’їдять такий тортик миттєво.
Як приготувати кабачковий торт
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки великі — 2 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 4 ст. л.;
- рослинна олія — до свого смаку.
Для крему:
- вершковий сир — 150 г;
- кріп, пучок — 1 шт.;
- часник, зубчики — 4 шт.;
- майонез 72% — 100 р.
Спосіб приготування:
- Кабачки очистьте, натріть на великій тертці миску. Додайте до них цукор та сіль, все ретельно перемішайте та залиште "відпочити".
- Через 20 хвилин відкиньте масу на друшляк і дайте зайвій воді стекти. Відіжміть масу руками та перекладіть в чисту миску. Додайте яйця, борошно і ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією. Тісто налийте в сковороду таким чином, щоб вийшов млинець, обсмажте з обох боків приблизно по 2 хвилини. Так само вчиніть з тістом, що залишився, укладаючи готові млинці на окремі тарілки. У вас має вийти три млинці.
- Кріп помийте, висушіть і дрібно наріжте. Додайте до нього пропущений через прес часник, вершковий сир та майонез, посоліть і поперчіть до свого смаку, перемішайте.
- Середнього розміру помідори вимийте, наріжте кружальцями.
- Перший млинець змастіть кремом, зверху викладіть кружечки помідорів. Також вчиніть і з млинцями, що залишилися. Перед подачею дайте настоятися торту в прохолодному місці.
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